ФОТОИСТОРИЯ | Грустный и одновременно радостный день. Европейские лидеры провели 24 февраля в Киеве
В третью годовщину полномасштабной войны и в День независимости Эстонии многие лидеры стран Европы и Евросоюза пробывали в Киеве с совместным визитом. Мы предлагаем посмотреть на то, что происходило, через объектив фотокамеры.
24 февраля в Киев прибыли три поезда с лидерами государств и высокопоставленными европейскими чиновниками. В мероприятии приняли участие премьер-министр Эстонии Кристен Михал, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир. Главы государств встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.