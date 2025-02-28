За рубежом
28.02.2025, 20:39

ФОТОИСТОРИЯ | Грустный и одновременно радостный день. Европейские лидеры провели 24 февраля в Киеве

 
Последнее групповое фото перед отъездом у монумента „Родина“, подсвеченного цветами украинского флага
Последнее групповое фото перед отъездом у монумента „Родина“, подсвеченного цветами украинского флага
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В третью годовщину полномасштабной войны и в День независимости Эстонии многие лидеры стран Европы и Евросоюза пробывали в Киеве с совместным визитом. Мы предлагаем посмотреть на то, что происходило, через объектив фотокамеры.

24 февраля в Киев прибыли три поезда с лидерами государств и высокопоставленными европейскими чиновниками. В мероприятии приняли участие премьер-министр Эстонии Кристен Михал, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир. Главы государств встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Киев также посетили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и большое количество европейских комиссаров, а также председатель Европейского совета Антониу Коста, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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