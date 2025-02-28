В Курессааре без электричества остаются более тысячи домохозяйств. Устранение неисправности займет несколько часов

К 11:50 утра ситуация чуть улучшилась, и без электричества оставались чуть более 1100 домохозяйств.

Отключение началось в 7:18 утра. „Причина — три обрыва кабеля среднего напряжения“. Специалисты работают над устранением неполадок, и первые потребители уже получили электроэнергию. „Мы надеемся восстановить подачу электроэнергии всем потребителям в течение четырех часов“, — сообщил Delfi представитель Elektrilevi.

В феврале этого года в Курессааре произошел еще один крупный сбой в работе кабеля среднего напряжения.

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