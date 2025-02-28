В январе объем продаж у предприятий розничной торговли вырос на 3%

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в декабре объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1% и в январе вырос еще больше. „На увеличение объема продаж в январе больше всего повлияли магазины промышленных товаров, объем продаж у которых вырос по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 6%“, — сказала Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров объем продаж более всего, а именно на 15%, увеличился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Кроме того, объем продаж увеличился на 11% у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, на 10% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, а также у немагазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах, и на 6% у аптек и магазинов косметических товаров. Объем продаж увеличился на 4% также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 1% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. Объем продаж сократился на 9% у других неспециализированных магазинов (т. н. универмагов).

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, в январе вырос по сравнению с тем же периодом 2024 года на 2%, объем продаж у продовольственных магазинов остался на том же уровне.

В январе 2025 года объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с декабрем 2024 года на 21%. Речь идет об обычном сокращении, которое следует за рождественскими и новогодними распродажами. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж сократился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.

Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу „Месячные экономические показатели предприятий торговли“ Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии. Данные публикуются по основным видам деятельности предприятий.

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