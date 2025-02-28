Индекс цен производителей в январе остался на уровне прошлого года

По словам руководителя группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с январем 2024 года на индекс более всего повлияло повышение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, в услугах по ремонту машин и оборудования, а также в горнодобывающей промышленности. „Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, бумаги и изделий из бумаги, а также изделий из металла. В отраслях обрабатывающей промышленности повышение цен в целом составило 2,4%, включая 0,8% в производстве продуктов питания“, — добавила Шокман.

По сравнению с декабрем 2024 года в январе на индекс цен производителей прежде всего повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, услугах по ремонту машин и оборудования, а также производстве топливных масел. На индекс повлияло также снижение цен в производстве изделий из металла, электронного оборудования, а также бумаги и изделий из бумаги.

Индекс цен на экспортную продукцию в январе повысился по сравнению с декабрем на 0,8%. Более всего повысились цены нефтепродуктов, цены в горнодобывающей промышленности и цены на одежду. При этом наиболее снизились цены бумаги и изделий из бумаги, а также электроэнергии. По сравнению с январем 2024 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 1,3%.

Индекс цен на импортную продукцию в январе повысился по сравнению с декабрем на 1,2%. Более всего повысились цены сельскохозяйственной продукции, электроэнергии и нефтепродуктов. При этом наиболее снизились цены на одежду, строительные материалы, а также обувь и изделия из кожи. По сравнению с январем 2024 года индекс цен на импортную продукцию остался на том же уровне.

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