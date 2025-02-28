ВИДЕО | Автомобиль сбил крупного кабана, выбежавшего на дорогу, в машине были дети

Помимо взрослых в машине находились и дети, и, к счастью, все они отделались лишь испугом.

Водителям следует быть особенно осторожными в вечернее и ночное время, поскольку поведение диких животных, передвигающихся вблизи дорог, непредсказуемо.

Памятка водителю

Ваша скорость должна быть безопасной. Не гоните, проезжая по местам обитания диких животных. В соответствии с рекомендациями специалистов-экологов, при движении через ареал обитания диких животных в хороших погодных условиях, безопасной является скорость не выше 90 км/ч: в таком случае у вас есть немного времени на экстренную остановку. Движение на повышенных скоростях связано со следующими проблемами:

уменьшается вероятность избежать столкновения, потому что на экстренное торможение остаётся слишком мало времени;

с увеличением скорости последствия столкновения для большого автомобиля/грузовика заметно ухудшаются;

возможности по предотвращению столкновения серьёзно ограничиваются: вместо плавного реагирования и торможения вам в основном приходится полагаться на объезд препятствия.

Будьте особенно внимательны на рассвете и на закате. Известно, что наибольшую активность дикие животные проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Ситуация осложняется тем, что именно в это время наши глаза видят хуже всего, так как уже не темно, но ещё не светло и зрению сложно адаптироваться к условиям слабой освещённости. Если в таких условиях вы чувствуете себя некомфортно или испытываете сложности со зрением, то лучше переждите или вообще отложите поездку.

Применяйте навыки защитного вождения. Будьте готовы к совершению превентивных мер, таких как быстрое замедление, внезапное торможение или выключение слепящих фар. Всегда имейте в виду, что ваш тормозной путь должен уложиться в участок дороги, освещённый фарами на момент начала торможения. Если вы не в курсе, при какой максимальной скорости можно достичь такого результата, то выясните это, потренировавшись в каком-нибудь безопасном месте. Убедитесь, что ваш ремень пристёгнут; следите за тем, чтобы были пристегнуты все пассажиры: неожиданный рывок может выбросить кого-нибудь из машины.