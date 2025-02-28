Опрос: 47% жителей Эстонии планируют приобрести гибридный автомобиль

Опрос показал, что девять из десяти водителей в Эстонии в настоящее время водят либо бензиновые, либо дизельные автомобили. Гораздо меньше людей управляют автомобилями с гибридным или газовым двигателем. На сегодняшний день 2% водителей управляют электромобилями.

Если же посмотреть, какой автомобиль люди хотели бы приобрести в следующий раз, то видно, что предпочтения очень сильно меняются. В будущем почти половина всех водителей планирует приобрести гибридный автомобиль. Предпочтения в пользу дизельных, бензиновых и электрических автомобилей разделились между респондентами примерно поровну – они близки к двадцати процентам. Гораздо меньше людей хотят иметь автомобили, работающие на газе и других видах топлива.

По словам Марион Мейус, старшего технического эксперта If Kindlustus по ущербу в странах Балтии, видно, что год от года предпочтения людей смещаются в сторону гибридных и электрических автомобилей.

„В подобных же опросах прошлых лет мы видели, что каждый шестой респондент хотел бы приобрести гибридный автомобиль в будущем, в то время как сегодня это делает практически каждый второй. Такая же тенденция наблюдается и в отношении электромобилей – если раньше каждый двенадцатый хотел приобрести такой автомобиль, то сегодня каждый пятый планирует приобрести его“, – уточнила Мейус.

Аналогичная тенденция прослеживается во всех странах Балтии. Если в Эстонии сегодня бензиновые и дизельные автомобили используются более или менее одинаково, то среди южных соседей две трети предпочитают дизельные автомобили и одна треть – бензиновые. Однако в будущем гибридные автомобили станут самым популярным выбором во всех странах Балтии.