Эстонский олимпийский комитет аннулировал тренерскую лицензию Мехиса Виру

Председатель профессиональной комиссии тренеров Кристьян Порт подчеркнул, что тренер несёт не только образовательную, но и моральную ответственность перед обществом.

„Тренер даёт обществу обещание, что, помимо обучения навыкам, он является примером для спортсменов и коллег, а также несёт ответственность за физическое и эмоциональное благополучие подопечных. Эти обязательства закреплены в профессиональном стандарте тренера и являются частью кодекса этики. Мехис Виру нарушил эти обязательства“, — заявил Порт.

В состав комиссии входят Кристьян Порт, Тоомас Тынисе, Каарел Цилмер, Прийт Каазик, Мартин Моозес и Яак Салуметс.

Согласно обвинению, Мехис Вир, многолетний тренер по лёгкой атлетике, использовав своё положение, неоднократно принуждал одну из своих подопечных к половому акту против её воли, а другую — к другим действиям сексуального характера.

По версии обвинения, половые акты с первой спортсменкой происходили в спортивных центрах Эстонии, местах проживания пострадавшей, а также за границей во время тренировочных сборов и соревнований. Действия сексуального характера в отношении второй спортсменки, по данным обвинения, имели место в спортивном зале Тарту.

Согласно собранным в ходе досудебного расследования доказательствам, потерпевшие подчинялись действиям сексуального характера со стороны тренера, так как находились в зависимости от него и считали, что отказ приведет к ухудшению отношений на тренировках и результатах в профессиональном спорте. В рамках дела рассматривается период с 2019 года.

В феврале 2023 года Эстонский союз легкой атлетики наложил на Мехиса Виру бессрочный запрет на деятельность в спорте из-за нарушений этического кодекса тренеров. В августе 2022 года в Союз поступили заявления о неподобающем поведении Виру с несовершеннолетними спортсменками. В июне 2023 года ему были предъявлены подозрения в сексуальных преступлениях. Виру, тренирующий известных спортсменок, утверждает, что всегда вел себя корректно и не нарушал этические нормы.

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