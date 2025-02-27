ВИДЕО | В Израиле в толпу въехал автомобиль: есть раненые

Полиция подтвердила, что подозреваемый - 53-летний палестинец из Дженина, совершивший наезд у дорожной развязки Каркур, - был убит. По данным агентства AP, палестинец с севера Западного берега реки Иордан проживал в Израиле и был женат на гражданке этой страны. Власти называют произошедшее нападением боевика.

По словам медиков, у двоих из доставленных в больницу тяжелое состояние. „Когда мы приехали, они (раненые. - Ред.) лежали на земле. Мы немедленно начали оказывать медицинскую помощь всем пострадавшим, в том числе останавливать кровотечение и перевязывать раны“, - указали в израильской службе спасения.

С начала войны в секторе Газа число нападений боевиков на израильтян возросло, отмечает AP. Израильский чиновник рассказал The Times of Israel, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет выводить силы из Филадельфийского коридора, как того требовало перемирие.

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