В Кохтла-Ярве открыли новую доску почетных граждан города
В четверг, 27 февраля, по инициативе горсобрания Кохтла-Ярве состоялось торжественное открытие обновленной доски почетных граждан города, смысл которой – отметить ценность почетных граждан города и выразить им благодарность за существенный вклад в развитие Кохтла-Ярве. Доска почета находится в фойе здания горуправления.
На доске изображены все почетные граждане города Кохтла-Ярве: Роман Шеремета (2005), Ивар Роокс (2005), Валентина Трофимова (игуменья Варвара, 2006), Эйке Рыымус (2006), Георгий Камынин (2006), Юло Тамбет (2007), Тайми Иннос (2008), Ильмар Талусте (2009), Вайке Валдманн (2010), Алексей Николаев (2012), Урве Кильк (2013), Валентина Троон (2014), Ольга Пивоварова (2014), Владимир Шапиро (2015), Валерий Корб (2018), Хейно Тюрксон (2023), Юри Шмидт (2024), Александр Дусман (2025).
„Мы очень рады, что в городе Кохтла-Ярве теперь есть красивая доска почетных граждан, которая подчеркивает ценность этих людей. Почетные граждане нашего города – это выдающиеся деятели, посвятившие многие годы жизни на то, чтобы сделать город Кохтла-Ярве лучше, комфортнее и представительнее. Большое вам спасибо! Новая доска почета напоминает всем нам, что за значимыми достижениями всегда стоят сильные люди, кого нужно помнить, благодарить, восхищаться и на их примере становиться лучшей версией себя“, – произнес председатель горсобрания Эдуард Одинец.
Стоимость новой доски почета составляет 11 600 евро (без учета налога с оборота), работы выполнило предприятие „Art Depoo OÜ“.