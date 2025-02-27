В Кохтла-Ярве открыли новую доску почетных граждан города

„Мы очень рады, что в городе Кохтла-Ярве теперь есть красивая доска почетных граждан, которая подчеркивает ценность этих людей. Почетные граждане нашего города – это выдающиеся деятели, посвятившие многие годы жизни на то, чтобы сделать город Кохтла-Ярве лучше, комфортнее и представительнее. Большое вам спасибо! Новая доска почета напоминает всем нам, что за значимыми достижениями всегда стоят сильные люди, кого нужно помнить, благодарить, восхищаться и на их примере становиться лучшей версией себя“, – произнес председатель горсобрания Эдуард Одинец.