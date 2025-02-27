ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1100-й день) | Трамп продлил на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Об этом говорится в материалах Федерального реестра США (.pdf), представленных 27 февраля.

Трамп продлил санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах разными президентами США. В документе говорится, что все ограничения „должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года“.

„Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов“, — говорится в документе.

BFM TV: Трамп хотел отменить визит Зеленского в США — но его отговорил Макрон

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, запланированный на 28 февраля, мог быть отменен, если бы не вмешался президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатический источник.

По данным телеканала, 26 февраля Киев получил сообщение от Белого дома, в котором ему рекомендовали отказаться от поездки в США. После этого Зеленский позвонил Макрону, который, в свою очередь, связался с президентом США Дональдом Трампом и попросил его не отменять встречу.

В итоге Трамп согласился и через несколько часов публично объявил, что примет Зеленского в Белом доме.

Глава разведки заявил, что „можно быстро добиться перемирия, но не мира“

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что в российско-украинской войне можно быстро добиться временного перемирия, но не постоянного мира. Об этом он заявил в интервью „Укринформу“.