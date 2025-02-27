ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1100-й день) | Трамп продлил на год санкции против России
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Об этом говорится в материалах Федерального реестра США (.pdf), представленных 27 февраля.
Трамп продлил санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах разными президентами США. В документе говорится, что все ограничения „должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года“.
„Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов“, — говорится в документе.
BFM TV: Трамп хотел отменить визит Зеленского в США — но его отговорил Макрон
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, запланированный на 28 февраля, мог быть отменен, если бы не вмешался президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатический источник.
По данным телеканала, 26 февраля Киев получил сообщение от Белого дома, в котором ему рекомендовали отказаться от поездки в США. После этого Зеленский позвонил Макрону, который, в свою очередь, связался с президентом США Дональдом Трампом и попросил его не отменять встречу.
В итоге Трамп согласился и через несколько часов публично объявил, что примет Зеленского в Белом доме.
Глава разведки заявил, что „можно быстро добиться перемирия, но не мира“
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что в российско-украинской войне можно быстро добиться временного перемирия, но не постоянного мира. Об этом он заявил в интервью „Укринформу“.
„Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, — в принципе, это реально. Дойти быстро до мира — нет“, — сказал Буданов. На вопрос, чего ждать от России за столом переговоров и на что она рассчитывает, он ответил, что россияне будут „давить на нас и предлагать различные финансово интересные вещи для других сторон“.
По мнению Буданова, сейчас России необходим перерыв в военных действиях из-за того, что цена их проведения становится слишком высокой — тратя огромные средства на войну (по оценке Буданова, это миллиард долларов в день), руководство РФ не может заниматься масштабными проектами внутри страны. „Если они, согласно их стратегии, до 2026 года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс стать мировым лидером. Им остается максимум уровень регионального лидерства, которое их абсолютно не устраивает“, — заявил он.
Буданов выразил мнение, что режим Владимира Путина сейчас „абсолютно стабилен“, так как внутри РФ нет других лидеров, которые могут представлять серьезную угрозу для его власти. „Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с [Евгением] Пригожиным“, — отметил он.
Глава ГУР также заявил, что Москва с осени 2023 года начала расшатывать политическую ситуацию в Украине и делает это до сих пор. Буданов признал, что украинское общество устало от войны, и отметил, что оно „оживает, просыпается исключительно тогда, когда есть победы“, а „когда побед нет — что бы ты ни делал, ничего не поможет“.
Буданов ранее заявлял, что, по его „сугубо личному мнению“, достичь режима прекращения огня удастся до конца 2025 года. Он не уточнил, каким способом это произойдет, лишь отметив, что „для этого есть большинство составляющих“. Также Буданов выражал сомнение в том, что гарантией безопасности для Украины может стать ввод международных миротворцев, так как „нет ни одной страны в мире, где ввод миротворцев сработал“.
Переговоры России и США в Турции
В Стамбуле утром 27 февраля начались переговоры делегаций России и США. Официально сообщалось, что они посвящены вопросам возобновления полноценной работы дипломатических миссий.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что на встрече будут обсуждаться „системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства“. В Госдепартаменте США заверяли, что стороны не планируют обсуждать Украину и вопросы, связанные с безопасностью.
Переговоры проходят в закрытом формате. Планируется, что они продлятся несколько часов, по их итогам, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, „так или иначе будет предоставлена информация“.
Накануне власти Турции, где проходят переговоры, заявили, что видят признаки скорого окончания боевых действий. „Честно говоря, что касается войны в Украине, то мы видим признаки ее завершения. На каких условиях, как будет достигнуто прекращение огня — все это обсуждается“, — сказал глава МИД страны Хакан Фидан. Власти Украины переговоры никак не комментировали.
В Кремле ранее призывали настроиться на то, что процесс восстановления „взаимного доверия“ между Россией и США будет небыстрым. Первым этапом нормализации отношений Дмитрий Песков называл „проявление политической воли к взаимодействию“ — именно в его рамках рассматривается возобновление полноформатной работы дипломатических представительств. Лишь на втором этапе стороны будут обсуждать „урегулирование украинского кризиса“, подчеркивал Песков.
Дональд Трамп 24 февраля заявил, что договоренностей о завершении войны удастся достичь „в течение нескольких недель“.
Источник: Meduza