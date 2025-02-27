Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Международный гроссмейстер, 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался, сообщает sport.ru со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

„Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны.

Соболезнования родным и близким. Вечная память“, – сказал Филатов.

Борис Васильевич Спасский — советский, французский и российский шахматист, гроссмейстер (1955), 10-й чемпион мира (1969—1972), заслуженный мастер спорта СССР (1965). Он дважды становился чемпионом СССР (1961, 1973) и был десятикратным участником Олимпиад.

Спасский заявил о себе в 1955 году, выиграв чемпионат мира среди юношей и прошёл отбор в турнир претендентов. Однако в следующие два претендентских цикла ему не удалось пройти отбор. В 1966 году он завоевал право на матч за первенство мира против Тиграна Петросяна, но потерпел поражение. В 1969 году, в матче с тем же соперником, Спасский завоевал шахматную корону. В 1972 году он проиграл матч Роберту Фишеру.

В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию. Он продолжал выступать на высшем уровне до конца 1980-х годов. После смерти Василия Смыслова в 2010 году Спасский стал старейшим среди ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

Борис Спасский стал чемпионом мира по шахматам в 1969 году, победив Тиграна Петросяна в матче за шахматную корону в Москве со счётом 12,5:10,5. В 1972 году он не смог защитить титул, уступив американцу Роберту Фишеру в матче за звание чемпиона мира в Рейкьявике.

На первых порах Спасского отличал атакующий комбинационный стиль игры. Со временем он усовершенствовал дебютный репертуар, позиционное мастерство и эндшпильную технику. В период расцвета он стал универсальным игроком, который был исключительно силён во всех компонентах игры.

В 2006 году Спасский перенёс инсульт в Сан-Франциско, а в 2010 году второй инсульт в Москве, после чего был перевезён в Париж для реабилитации. В 2012 году он вернулся в Москву, что вызвало обвинения в похищении со стороны его сына. Позже Спасский заявил, что вернулся добровольно, так как чувствовал себя изолированным во Франции.

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