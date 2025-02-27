Возраст - не оправдание. Прокурор требует максимального наказания для несовершеннолетних жестоких убийц. Адвокаты не согласны

Согласно обвинительному заключению, прокурор Тоомас Койтмяэ требует десять лет лишения свободы для 16-летнего Д. М. К. и 17-летнего К. К., которые убили 59-летнего Хуго в деревне Таммисте Пярнуского уезда. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена, и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.

Хотя убийство карается тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным заключением, а средний срок наказания составляет 14 лет, для несовершеннолетних закон предусматривает максимальный срок в десять лет.

Койтмяэ сегодня, требуя такого наказания, отметил, что в случае Каспара вина была несколько большей, поскольку именно по его инициативе все отправились разрешать предполагаемый предыдущий конфликт Каспара с жертвой. Каспар также больше избивал жертву и придумал заснять ситуацию на видео, чтобы еще больше унизить избиваемого.

В случае Марко Койтмяэ сослался на раскаяние как на смягчающее обстоятельство. В случае с Каспаром он этого не отметил.

Койтмяэ указал, что Каспар дважды раскаялся, но только за то, что вообще пошел к жертве, а также за употребление алкоголя и наркотиков в тот день. „Он никогда не выражал сожаления по поводу того, что из-за его действий погиб человек“, — отметил Койтмяэ.

Однако, по словам прокурора, нельзя забывать, что Марко согласился с планом Каспара, отправившись в дом совершенно незнакомого ему человека, чтобы осуществить его. „Какую жестокость можно проявить, забив до смерти совершенно незнакомого человека в стенах его собственного дома? Месте, где человек должен чувствовать себя в безопасности“, — сказал Койтмяэ.

Самосуд - не метод разобраться в ситуации

По словам Койтмяэ, этот случай во многих отношениях беспрецедентен. „Двое несовершеннолетних обвиняются в жестоком убийстве, что в 21 веке является редкостью даже для взрослых “, — отметил он. Более того, редко когда подобные преступления снимались на видео.