Возраст - не оправдание. Прокурор требует максимального наказания для несовершеннолетних жестоких убийц. Адвокаты не согласны(4)
Несовершеннолетним может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По мнению защиты, молодых людей следует осудить, но по более мягкой статье или назначить им значительно более мягкое наказание.
Согласно обвинительному заключению, прокурор Тоомас Койтмяэ требует десять лет лишения свободы для 16-летнего Д. М. К. и 17-летнего К. К., которые убили 59-летнего Хуго в деревне Таммисте Пярнуского уезда. Поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними, мы не разглашаем их настоящие имена, и в этой статье будем называть их Марко и Каспар соответственно.
Хотя убийство карается тюремным заключением на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным заключением, а средний срок наказания составляет 14 лет, для несовершеннолетних закон предусматривает максимальный срок в десять лет.
Койтмяэ сегодня, требуя такого наказания, отметил, что в случае Каспара вина была несколько большей, поскольку именно по его инициативе все отправились разрешать предполагаемый предыдущий конфликт Каспара с жертвой. Каспар также больше избивал жертву и придумал заснять ситуацию на видео, чтобы еще больше унизить избиваемого.
В случае Марко Койтмяэ сослался на раскаяние как на смягчающее обстоятельство. В случае с Каспаром он этого не отметил.
Койтмяэ указал, что Каспар дважды раскаялся, но только за то, что вообще пошел к жертве, а также за употребление алкоголя и наркотиков в тот день. „Он никогда не выражал сожаления по поводу того, что из-за его действий погиб человек“, — отметил Койтмяэ.
Однако, по словам прокурора, нельзя забывать, что Марко согласился с планом Каспара, отправившись в дом совершенно незнакомого ему человека, чтобы осуществить его. „Какую жестокость можно проявить, забив до смерти совершенно незнакомого человека в стенах его собственного дома? Месте, где человек должен чувствовать себя в безопасности“, — сказал Койтмяэ.
Самосуд - не метод разобраться в ситуации
По словам Койтмяэ, этот случай во многих отношениях беспрецедентен. „Двое несовершеннолетних обвиняются в жестоком убийстве, что в 21 веке является редкостью даже для взрослых “, — отметил он. Более того, редко когда подобные преступления снимались на видео.
„Это не было каким-то легким издевательством“, — подчеркнул Койтмяэ сегодня в зале суда, когда началось судебное разбирательство. „Это было буквальное избиение“, — сказал он.
Ранее в суде уже описывались беспощадные избиения и унижения, имевшие место той ночью в доме Хуго. От полученных травм Хуго скончался.
Адвокаты защиты ранее указывали, что неверно характеризовать инцидент как жестокое и мучительное убийство или предумышленное убийство, и что вместо этого речь идет о ситуации, которая вышла из-под контроля.
Прокурор не согласен. „Единственными, кто имел полный контроль над ситуацией, другим человеком и его имуществом, были Каспар и Марко“, — сказал он. „Очевидно, что ни один из обвиняемых не питал иллюзий относительно того, что сядет за стол переговоров и подробно обсудит с Хуго личные проблемы“, — добавил Койтмяэ.
Неверно характеризовать инцидент как жестокое или предумышленное убийство, речь идет о ситуации, которая вышла из-под контроля
„Мотивом для совершения убийства Каспаром стал конфликт с Хуго в 2022 году. Это похоже на оправдание в совершенииубийства два с половиной года спустя“. „Является ли эта возможная месть настоящей причиной или просто оправданием, мы никогда не узнаем, но в любом случае это не оправдывает того, что было сделано“, — сказал Койтмяэ.
По словам прокурора, можно сделать важный вывод как в рамках данного уголовного дела, так и в более широком плане: невозможно придавать значение истории, подлинность которой мы больше не можем подтвердить.
„История, которая увидела свет в такой форме в ситуации, когда один из ее участников был убит в частном суде, не может быть признана правдой“. „В этой ситуации также должен действовать принцип верховенства закона“, — отметил Койтмяэ.
Причины предполагаемого более раннего конфликта Каспара теперь невозможно проверить. „И как это ни парадоксально, обвиняемые должны винить только себя за то, что не смогли этого сделать. „Самосуд ничего не решает, никогда“, — отметил прокурор.
Адвокаты считают, что сдедовало бы ограничиться несколькими годами тюрьмы
Адвокат Каспара Тоомас Метсма в своей речи подчеркнул, что у парней не было намерения убивать, поэтому квалификация неверна. „Скорее, мы можем обвинить их в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего“, — сказал Метсма. „Смерть наступила из-за неосторожности“, — добавил он.
„Они просто хотели избить жертву“. На этом бы дело и закончилось. „К сожалению, ситуация вышла из-под контроля“, — сказал Метсма. Он отметил, что парни не могли предположить, что такое избиение может привести к смерти.
Если бы суд рассмотрел дело как убийство, Метсма ходатайствовал бы о назначении наказания ниже минимального, поскольку подсудимый - несовершеннолетний и неопытный человек. Он считает, что справедливым приговором было бы четыре года лишения свободы.
„Я определенно не считаю оправданным назначать максимальное наказание молодому человеку“. „Молодые люди этого не заслуживают“, — сказал Метсма. Он подчеркнул, что когда молодые люди вернутся в общество после столь длительного периода заключения, обществу, скорее всего, придется и дальше оказывать им поддержку. „Дадим молодым людям шанс, что верим в их исправление“, — отметил Метсма.
Адвокат Марко Рюнно Роосмаа отметил, что на момент совершения подобного деяния его подзащитному было 15 лет, и он только что достиг возраста уголовной ответственности, который наступает с 14.
Он также просил переквалифицировать обвинение на причинение смерти путем нанесения тяжких телесных повреждений и приговорить Марко к двум годам лишения свободы.
Он рассуждал так: Марко выразил глубокое раскаяние и начал новую страницу своей жизни в тюрьме. Если бы он оставался в тюрьме дольше, он, возможно, не смог бы продолжить свое образование, поскольку особое обращение с ним как с несовершеннолетним в тюрьме закончилось бы, и его перевели бы к взрослым заключенным.
„Это определенно неподходящее место для начала обучения хорошим жизненным привычкам во взрослом возрасте“, — отметила Роосмаа.
Обвиняемые также воспользовались своим правом на последнее слово. „Уважаемый суд, прокурор, гости“. Мне жаль, что все так обернулось. „Спасибо“, — коротко сказал Каспар. Марко выступил с длинной и подготовленной речью, в которой извинился перед всеми и попросил дать ему возможность взрослеть на свободе.