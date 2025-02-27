MH17: Родные требуют признания РФ вины для урегулирования. Копия письма отправлена Кае Каллас

Родственники погибших в крушении рейса MH17 в 2014 году, в которой лишились жизни 298 человек, настаивают, что без признания Россией ответственности за сбитие самолета не может быть надежного мирного соглашения. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила „Европейская правда“ (ЕП) со ссылкой на копии писем, направленных президенту США Дональду Трампу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Родные жертв давно требуют от РФ признания вины, извинений и публичного расследования в отношении всех причастных. Правительство Нидерландов последовательно поддерживало эти требования. Теперь родственники считают, что их требования должны стать частью любого потенциального мирного урегулирования по Украине.

„Без этого не может быть надежного мира с Россией“, - подчеркивается в посланиях.

Копии писем направлены Схофу и Каллас

Копии писем также направлены премьер-министру Нидерландов Дику Схофу, комитетам нижней палаты парламента и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас.

Пассажирский „Боинг“ компании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. В результате погибли граждане 17 стран, в общей сложности - 298 человек (примерно две трети из них - граждане Нидерландов). По итогам многолетнего расследования суд в Гааге постановил, что самолет был сбит ракетой „Бук“ российского производства, которую незадолго до этого доставили в „ДНР“ из Курской области.

Россия не выдает виновных

Суд пришел к выводу, что „ДНР“ на тот момент полностью подчинялась России. Виновными по делу были признаны руководитель вооруженных формирований в „ДНР“, полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), запросивший „Бук“ в России; украинский боевик Леонид Харченко, отвечавший за доставку зенитно-ракетного комплекса к месту назначения; старший офицер ГРУ Сергей Дубинский, отвечавший за его транспортировку по территории Донбасса. Все они были заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.