Только в эстонском футболе? Клуб оказался на последнем месте перед стартом сезона

Клуб „Арарат“ не выполнил требования лицензирования для участия в женской высшей лиге. Лицензию успешно прошёл клуб „Лоотос“ из Пылва, однако он принял решение не участвовать в лиге в этом сезоне. Следующие клубы в таблице не подавали заявки на получение лицензии, сообщает Эстонский футбольный союз (ЭФС).

Согласно решению правления Эстонского футбольного союза (ЭФС), клуб „Арарат“ завершит основной этап чемпионата на последнем, восьмом месте, независимо от набранных очков. Переходной турнир, который пройдет после основного этапа, „Арарат“ начнёт с нулём очков.

„Арарат“ сможет участвовать в переходном турнире только при условии погашения всех своих футбольных задолженностей. ЭФС также направит средства, полученные клубом от участия в женской высшей лиге, на погашение его долгов.

В женскую высшую лигу входят восемь команд: таллиннская „Флора“, „Саку Спортинг“, „Табасалу“, „Таммека“ Тарту, „Калев“ Таллинн, „Виймси“, „Элва“ и таллиннский „Арарат“. Сезон начнётся 28 марта.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить