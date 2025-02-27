27.02.2025, 17:17
Во время вечеринки в многоквартирном доме пострадал мужчина
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Сегодня в 13:45 в полицию поступил вызов в квартиру на Таллиннском шоссе в Рапла, где было совершено преступление против личности, в результате которого пострадал мужчина средних лет.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что бригада скорой помощи оказала первую помощь пострадавшему. „По предварительным данным, мужчина получил травмы во время совместного распития спиртных напитков“, — сообщила представитель PPA Хеди Таммелехт. „Насколько известно, травмы пострадавшего несерьезные“. „Никто не был арестован в качестве подозреваемого в совершении преступления“.
Насколько известно Delfi, это был многоквартирный дом, где постоянно употребляли алкоголь.