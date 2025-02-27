ЧП и криминал
27.02.2025, 17:17

Во время вечеринки в многоквартирном доме пострадал мужчина

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Сегодня в 13:45 в полицию поступил вызов в квартиру на Таллиннском шоссе в Рапла, где было совершено преступление против личности, в результате которого пострадал мужчина средних лет.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что бригада скорой помощи оказала первую помощь пострадавшему. „По предварительным данным, мужчина получил травмы во время совместного распития спиртных напитков“, — сообщила представитель PPA Хеди Таммелехт. „Насколько известно, травмы пострадавшего несерьезные“. „Никто не был арестован в качестве подозреваемого в совершении преступления“.

Насколько известно Delfi, это был многоквартирный дом, где постоянно употребляли алкоголь.

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