Новости Эстонии
27.02.2025, 14:50

ФОТО | „Засуньте эти ветряки себе в сад!“ Консерваторы ERK организовали демонстрацию против ветряной энергетики

 

Партия „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) в четверг организовала демонстрацию против ветряных электростанций, заявив: „Правительство, засуньте эти ветряки себе в сад!“.

Сегодня утром перед домом Стенбока собрались протестующие против ветряной энергетики. Они несли различные протестные плакаты с лозунгами „Министерство ветра“, „Кристен, засунь этот ветряк себе в сад“ или „Ветряная энергия или выдуманная энергия?“.

Партия ERK заявила, что до тех пор, пока не будут получены четкие и достоверные данные о влиянии ветрогенераторов на людей и окружающую среду, Эстонию нельзя превращать в „экспериментальную лабораторию с эстонцами в роли подопытных кроликов“. По мнению ERK, экономическая целесообразность ветроэнергетики и ее долгосрочное влияние на энергетическую безопасность остаются неясными.

Председатель партии Сильвер Куузик добавил, что такие важные решения не должны приниматься в уединении кабинета. „Нам нужны специальные выборы, а не ветряные мельницы“, - сказал он. Лаури Кони, координатор демонстрации, подчеркнул: „Высшая власть в Эстонии - это народ, и мы имеем право сами решать, где, когда и вообще строить ли ветряные электростанции“.

Энергетический план правительства

Министр образования Кристина Каллас сообщила в соцсети, что коалиция пришла к единству по долгосрочному плану в области энергетики.

Коалиция организует в апреле тендеры на наземную и морскую ветроэнергетических установок, заявила Каллас. „Обе мощностью по 2 ТВт-ч (всего 4 ТВт-ч), что в три раза увеличит производство ветряной энергии в Эстонии. Для морских ветряных мощностей крайне важно наличие масштабируемых систем хранения энергии, и в ближайшие месяцы мы примем решение в правительстве о поддержке создания крупных систем хранения“, — объяснила она.

По словам председателя партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, ответственность за энергетический бардак несет все правительство во главе с премьер-министром Кристеном Михалом (Партия реформ). „Господин премьер-министр, ваше правительство создало хаос в энергетическом секторе. Помимо несостоятельности решений и существенной непрозрачности, в обществе серьезно поднят вопрос о коррупционном влиянии“, — говорится в тексте, направленном Рейнсалу в Рийгикогу.

„Учитывая кризис доверия, связанный с решениями правительства в области энергетики, я прошу вас прийти дать ответы на запросы в понедельник следующей рабочей недели Рийгикогу“, — добавил Рейнсалу.

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