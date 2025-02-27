Новости Эстонии
27.02.2025, 17:44

„Он унижал меня“. Бывшие ученицы уволенного из-за сообщения сексуального характера педагога поделились своими историями

 
Работник Реальной гимназии ушел из-за Сомелара

Почти десять лет назад выпускник реальной школы провел анонимный опрос о тогдашнем учителе и заведующем учебной частью школы Мадисе Сомеларе. Из ответов был сделан вывод, что Сомелар допускал комментарии и шутки с сексуальным подтекстом. Директор школы Эне Саар знала об этих претензиях.

На прошлой неделе Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с учителем и директором Мадисом Сомеларом. По данным полиции, Сомелар отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера, но поскольку ученику было больше 16 лет, уголовное дело не возбудили.

Бывшие ученики Сомелара, общавшиеся с Delfi, утверждают, что Сомелар никого не оставлял равнодушным: его либо обожали как учителя, либо не переносили на дух. Сообщается, что Сомелар часто писал или звонил ученикам поздно ночью или приглашал их к себе на классные вечера. Причем, критика в адрес Сомелара высказывалась не только в реальной школе, но в Пярну, где Сомелар ранее работал учителем.

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