„Он унижал меня“. Бывшие ученицы уволенного из-за сообщения сексуального характера педагога поделились своими историями

На прошлой неделе Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с учителем и директором Мадисом Сомеларом. По данным полиции, Сомелар отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера, но поскольку ученику было больше 16 лет, уголовное дело не возбудили.

Бывшие ученики Сомелара, общавшиеся с Delfi, утверждают, что Сомелар никого не оставлял равнодушным: его либо обожали как учителя, либо не переносили на дух. Сообщается, что Сомелар часто писал или звонил ученикам поздно ночью или приглашал их к себе на классные вечера. Причем, критика в адрес Сомелара высказывалась не только в реальной школе, но в Пярну, где Сомелар ранее работал учителем.