27.02.2025, 17:44
„Кинул в лицо грязную тряпку“. Бывшие ученицы уволенного из-за непристойного сообщения педагога поделились своими историями
Работник Реальной гимназии ушел из-за Сомелара
Почти десять лет назад выпускник реальной школы провел анонимный опрос о тогдашнем учителе и заведующем учебной частью школы Мадисе Сомеларе. Из ответов был сделан вывод, что Сомелар допускал комментарии и шутки с сексуальным подтекстом. Директор школы Эне Саар знала об этих претензиях.
На прошлой неделе Таллиннская реальная школа расторгла трудовые отношения с учителем и директором Мадисом Сомеларом. По данным полиции, Сомелар отправлял несовершеннолетнему ученику сообщения сексуального характера, но поскольку ученику было больше 16 лет, уголовное дело не возбудили.
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