Как эстонские предприятия могут выйти на зарубежные рынки?
Пятнадцатого апреля в таллиннском „Котле культуры“ пройдет десятый инновационный форум MELT, участники которого рассмотрят вопросы роста бизнеса и возможности эстонских предприятий для достижения успеха на международных рынках. Вместе с ведущими экспертами они обсудят, как начать экспорт, укрепить позиции эстонских компаний на мировом рынке и построить устойчивый международный бизнес.
По словам вице-мэра Таллинна по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, в городе создается множество инновационных продуктов, услуг и бизнес-моделей, обладающих потенциалом выхода на зарубежные рынки. „Рост предприятия и начало экспорта зачастую является сложной задачей, требующей новых знаний, ресурсов и готовности к риску. На форуме MELT выступят вдохновляющие лидеры, эксперты и предприниматели, которые поделятся своими историями успеха и практическими советами. Надеюсь, что эти доклады, дискуссии и непосредственное общение помогут эстонским предпринимателям решиться выйти на международный рынок“, – отметила Роозе.
Согласно данным Таллиннского центра предпринимательства, бизнесмены проявляют высокий интерес к росту бизнеса и экспорту. Большинство компаний, воспользовавшихся поддержкой города для участия в международных выставках, за последние годы смогли удвоить экспорт. Среди успешных примеров – франчайзинговая сеть по продаже кондитерских изделий, разработчик решений для оптимизации затрат на электрическое отопление и стартап в сфере образовательных технологий. Кроме того, посредством поддержки цифровых решений центр помог одной из дизайнерских компаний увеличить оборот и прибыль и успешно начать продажу своих товаров на платформе Amazon.
Инновационный форум MELT пройдет под девизом „Рост начинается с экспорта: как вывести эстонские предприятия на мировой рынок?“, в фокусе мероприятия – различные аспекты экспорта. Более 20 предпринимателей и экспертов обсудят ключевые вопросы выхода на зарубежные рынки, включая возможности и вызовы роста и экспорта, важность международного брендинга, успехи эстонских брендов в сфере моды и истории компаний, сумевших вывести местные услуги на мировой уровень. Также будет обсуждаться, как предприятиям извлечь пользу из имиджа качества эстонской продукции.
Главный спикер форума – Кристофер Лирхем, называющий себя „разрушительным аналитиком“. В последние 16 лет он работал в различных сферах аналитики – от фондовых исследований и управления инвестиционными портфелями до разработки стратегий будущего. В настоящее время он разрабатывает стратегии будущего в компании Sircular, занимающейся исследованиями в области инвестиций. В своем обширном обзоре Regenerate the Economic Machine он объединяет различные исходные точки – технологии, экономику, культуру, политику и финансы – и утверждает, что ключ к решению климатического кризиса заключается не в широкомасштабном сотрудничестве, а в инновационных идеях, способных изменить мир. Доклад Лирхема Regenerating the Global Economy будет посвящен, среди прочего, трансграничной природе инноваций и деятельности на глобальном рынке, а также представит стратегии масштабирования бизнес-моделей и успешного выхода на зарубежные рынки.
Среди спикеров форума – аналитик SEB Михкель Нестор, руководитель отдела государственного маркетинга Фонда предпринимательства и инноваций Ката Варблане, член совета Эстонского союза машиностроительной промышленности Оливер Метс, исполнительный директор Эстонского союза э-торговли Тыну Вяэт, исполнительный директор Latitude 59 Лийзи Орг, менеджер по экспорту и маркетингу JOIK Кадри Сильд, директор по продажам Thermory AS Катрин Рейнасте-Парве, руководитель Тартуского центра креативной экономики и Тартуского кинофонда Кюлли Хансен, бизнес-девелопер ÄIO Кристи Лембер, основатель и исполнительный директор Racer Worldwide Михаил Жигадло, основатель Maisons Beast Михаил Бурых и основатель Marimo Марилийс Пиккар. Также выступят сооснователь и руководитель Cachet Хеди Мардисоо, менеджер по продажам и маркетингу Fienta Лийна Амон и ведущий партнер NOH Production Биргит Карус.
Модераторами дискуссий станут журналист и телеведущий Йоханнес Тралла, основатель Brand Manual Каарел Миккин, руководитель направления цифровых технологий научно-делового городка Tehnopol Ану Пуусааг и руководитель бизнес-направления Tehnopol Мартин Горошко.
В программе дня – не только доклады и обсуждения: в „Котле культуры“ откроется демозона, где будут представлены новейшие инновационные продукты и услуги Эстонии. Заявки на участие в демозоне принимаются до 24 марта. Более подробная информация – на сайте MELT.
Форум завершится нетворкинг-мероприятием, на котором участники обсудят итоги дня и создадут полезные контакты.