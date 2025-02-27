Как эстонские предприятия могут выйти на зарубежные рынки?

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам предпринимательства Маргот Роозе, в городе создается множество инновационных продуктов, услуг и бизнес-моделей, обладающих потенциалом выхода на зарубежные рынки. „Рост предприятия и начало экспорта зачастую является сложной задачей, требующей новых знаний, ресурсов и готовности к риску. На форуме MELT выступят вдохновляющие лидеры, эксперты и предприниматели, которые поделятся своими историями успеха и практическими советами. Надеюсь, что эти доклады, дискуссии и непосредственное общение помогут эстонским предпринимателям решиться выйти на международный рынок“, – отметила Роозе.

Согласно данным Таллиннского центра предпринимательства, бизнесмены проявляют высокий интерес к росту бизнеса и экспорту. Большинство компаний, воспользовавшихся поддержкой города для участия в международных выставках, за последние годы смогли удвоить экспорт. Среди успешных примеров – франчайзинговая сеть по продаже кондитерских изделий, разработчик решений для оптимизации затрат на электрическое отопление и стартап в сфере образовательных технологий. Кроме того, посредством поддержки цифровых решений центр помог одной из дизайнерских компаний увеличить оборот и прибыль и успешно начать продажу своих товаров на платформе Amazon.

Инновационный форум MELT пройдет под девизом „Рост начинается с экспорта: как вывести эстонские предприятия на мировой рынок?“, в фокусе мероприятия – различные аспекты экспорта. Более 20 предпринимателей и экспертов обсудят ключевые вопросы выхода на зарубежные рынки, включая возможности и вызовы роста и экспорта, важность международного брендинга, успехи эстонских брендов в сфере моды и истории компаний, сумевших вывести местные услуги на мировой уровень. Также будет обсуждаться, как предприятиям извлечь пользу из имиджа качества эстонской продукции.