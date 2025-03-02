МНЕНИЕ | Евгений Осиновский: сделаем классы в основной школе меньше

Уже с предстоящего сентября мы будем формировать все первые классы, исходя из нормы в 24 ученика. Исключения возможны лишь в отдельных случаях, например, если семья возвращается из-за границы в середине учебного года или если ребенок летом остается на дополнительное обучение. При этом, каждый такой случай будет утверждаться на уровне горуправы. А если какая-либо школа захочет принять в первый класс более 24 учеников, это решение должно быть принято и обосновано публично.

Теперь мы приступаем к решению этой проблемы, чтобы обеспечить учителям нормальные условия работы, а детям — лучшее образование. В течение следующих девяти лет мы приведем все классы основных школ Таллинна к нормальному размеру.

Таким образом, город ежегодно экономил миллионы, чтобы кормить неэффективный бюрократический аппарат и содержать ныне закрытые городские СМИ, где чиновники за 2 миллиона евро в год могли хвалить самих себя за „отличную работу“. И все это — за счет качества образования.

Вот в этом и кроется корень центристской некомпетентности. В 2016 году в основных школах Таллинна (включая частные) обучалось 38 174 ученика, а спустя семь лет — уже 44 538. Это означает, что число школьников увеличилось почти на 6500. Чтобы обеспечить всех качественным образованием, необходимо было построить десять новых школ. Сколько таких учреждений появилось в Таллинне за это время? Ни одного.

Разумеется, ни одна из этих школ и их попечительские советы не стремились к тому, чтобы дети получали худшее образование в переполненных классах. Предложения об увеличении классов исходили от горуправы, которая не могла иным способом обеспечить всем детям места в школах.

Закон гласит, что в классе основной школы не может быть более 24 учеников, допуская исключения лишь в отдельных случаях. Тем не менее, в Таллинне насчитывается 711 классов, где обучается больше детей, чем предусмотрено законом. То, что закон рассматривает как исключение, в Таллинне стало нормой. Общее количество учеников, обучающихся в раздутых сверх установленного лимита классах, составляет 2171 человек. Это эквивалентно численности трех полноценных основных школ. В результате учителя работают на грани выгорания, у них просто нет сил и времени на индивидуальный подход к каждому ребенку.

Чтобы привести численность учеников в норму, потребуется открыть примерно десять новых классов. Для этого необходимы как дополнительные педагогические ресурсы, так и учебные помещения.

В городском бюджете предусмотрено полмиллиона евро на найм новых учителей. А нехватку помещений поможет смягчить открытие совершенно новой Таллиннской основной школы Пыхьятяхе в Пыхья-Таллинне, так как большинство переполненных классов находятся именно там и в центре города.

В этом году речь идет только о первых классах, потому что для более быстрых изменений нет ни помещений, ни учителей (к тому же переход на эстонский язык обучения также требует новых педагогов). Для того, чтобы в будущем соблюдать норму в 24 ученика, в течение следующих девяти лет необходимо ежегодно открывать около десяти новых классов, для чего, разумеется, нужно будет строить новые школы. Именно поэтому возведение учебных учреждений занимает одно из центральных мест в городском бюджете. Уже в этом году мы планируем начать строительство пристройки к гимназии Якоба Вестхольма, что обеспечит дополнительно 250 учебных мест. Также идет работа над проектом расширения основной школы Каламая, что создаст еще 135 мест.

Кроме того, мы планируем строительство двух новых основных школ – Мартса в Ласнамяэ и Пикалийва в Хааберсти, которые дадут более 1500 дополнительных мест. Все эти проекты рассчитаны на ближайшие четыре года.

В то же время система образования Таллинна требует более долгосрочного стратегического взгляда, чем просто следующие четыре года. Таллинн — это растущий город. Сегодня здесь проживает 460 000 человек, но, по прогнозам, в ближайшие десятилетия численность населения может достичь 550 000.

В то время как в большинстве регионов Эстонии местные самоуправления вынуждены закрывать школы из-за сокращения числа учеников, перед Таллинном стоит обратная задача — как обеспечить достаточное количество мест в школах и детских садах, чтобы необходимые услуги оставались доступными для семей.

К счастью, на основе рождаемости можно довольно точно спрогнозировать, сколько школьных мест понадобится через семь лет. Гораздо сложнее предсказать динамику, с которой новые жилые застройки будут заселяться семьями.

Именно поэтому важно комплексное городское планирование, при котором образовательные учреждения развиваются параллельно с новыми жилыми районами. В будущем мы будем ставить строительство школ и детских садов в качестве предварительного условия для крупных жилых проектов, а сами застройщики должны будут участвовать в их финансировании. Такие требования уже действуют в отношении детских садов, и в будущем мы намерены распространить этот принцип и на школы.

Проблемы в системе образования Таллинна возникли не за один день, и их решение требует последовательных и долгосрочных действий.

Наша цель — обеспечить, чтобы город развивался вместе со своими жителями, а качество образования не страдало из-за политической некомпетентности.

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