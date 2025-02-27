В Нарва-Йыэсуу все-таки начнут строить мол. Финансирование на это искали почти 10 лет

По словам Янека Уйбо, члена правления Infragreen, компании, которая будет заниматься строительством, проект поможет защитить окружающую среду. „Этот мол — не просто элемент инфраструктуры, а важный шаг в защите побережья от эрозии в том числе. Наша цель – обеспечить качественное строительство, чтобы мол эффективно выполнял свои функции в долгосрочной перспективе“, — сказал Уйбо.

Новый мол даст толчок развитию предпринимательства в регионе, уверен мэр Нарва-Йыэсуу. „Этот проект предусматривает создание новых торговых павильонов, это может повлиять и на весь коридор реки, потому что одна из проблем, из-за которой нет развития туризма и судоходства сейчас у нас — это заилиное дно, — сказал мэр после подписания договора. — После углубления русла и восстановления мола жизнь вдоль реки и на реке оживет, многие проекты предпринимателей стоят на паузе, потому что в устье реки просто невозможно войти, даже регата, которую мы проводим, могла бы иметь другой масштаб. Мы до конце не можем оценить положительный эффект реализации этого проекта, думаю, этот шаг даст развитие городу в целом“.

„Многие инвестиционные проекты, в том числе некоторые проекты, соответствующие критериям финансирования Фонда справедливого перехода, пока находятся в ожидании — удастся ли продвинуться в строительстве нового мола“, — прокомментировали в горуправе. Теперь, по словам Максима Ильина, у города будет много работы в ближайшие годы для реализации и строительства мола, и Культурного квартала, и других проектов, связанных с развитием территории, прилегающей к пляжу.

В будущем, как отметили в горуправе Нарва-Йыэсуу, новый мол даст возможность для восстановления судоходства на реке Нарве. В настоящее время из-за отсутствия мола средняя глубина воды в устье Нарвы составляет всего 1–1,5 метра, поэтому невозможно говорить о развитии полноценного водного коридора между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

На строительство мола выделено около пяти миллионов евро, а на весь проект в целом, который будет также развивать сеть водных путей и предпринимательство в регионе Ида-Вирумаа — более шести миллионов евро.

По словам мэра Максима Ильина, форс-мажоры могут случиться за эти 17 месяцев, например, повысятся цены на строительные материалы, будут плохие погодные условия, но многие ситуации строители и чиновники предусмотрели.

Действительно, из-за отсутствия мола песок с пляжной территории постоянно смывается в устье реки, существует риск, что сохранить стабильную ширину пляжа станет невозможно, если его не защитить.

В городской управе также заметили, что мол будет играть важную роль в укреплении безопасности восточной границы Эстонской Республики и безопасности в районе реки Нарвы. Исследования показывают, что если не начать строительство нового мола и углубление устья, то через пять лет река Нарва будет судоходной только с российской стороны.

Кроме того, как напомнил Максим Ильин, некоторые горожане, несмотря на опасность, купаются около разрушенного мола, это не раз приводило к трагическим последствиям. И это также причина, по которой городу нужен новый мол.

Из истории

Проект строительства нового мола начали развивать еще в 2015 году, когда был разработан предварительный проект. В 2019 году городская управа Нарва-Йыэсуу получила 200 000 евро государственной поддержки на составление рабочего проекта. После его утверждения и выдачи разрешения на строительство город подавал заявку в 2023 году „Развитие сети водных путей и туристического предпринимательства в регионе Ида-Виру“ в рамках меры „Привлекательная региональная предпринимательская и жилая среда“. В прошлом году город успешно ходатайствовал с этим проектом в государственный центр вспомогательных услуг (RTK), после чего получил разрешение на строительство.

Впрочем, история строительства мола в Нарва-Йыэсуу давняя. Как рассказала на пресс-конференции по случаю подписания договора Тамара Лисянская, инженер на пенсии, в 1986 год на Нарва-Йыэсуу обрушился сильный шторм, после которого песок с побережья унесло в море, инфраструктура пляжа была уничтожена. „Мы тогда приехали в Нарва-Йыэсуу на следующий день и как будто на похоронах оказались: разрушились благоустроенные выходы на пляж, пострадали сосны, мы решили, что, конечно, надо исправлять то, что разрушила природа“, —вспомнила Лисянская.