В Нарва-Йыэсуу все-таки начнут строить мол. Финансирование на это искали почти 10 лет(7)
В Нарва-Йыэсуу 27 февраля подписали договор о строительстве мола в порту. Планируется, что его смогут возвести за 17 месяцев. Согласно рабочему проекту, общая длина нового мола составит около 400 метров, примерно 300 из них будут уходить в море.
По словам мэра Максима Ильина, форс-мажоры могут случиться за эти 17 месяцев, например, повысятся цены на строительные материалы, будут плохие погодные условия, но многие ситуации строители и чиновники предусмотрели.
На строительство мола выделено около пяти миллионов евро, а на весь проект в целом, который будет также развивать сеть водных путей и предпринимательство в регионе Ида-Вирумаа — более шести миллионов евро.
В будущем, как отметили в горуправе Нарва-Йыэсуу, новый мол даст возможность для восстановления судоходства на реке Нарве. В настоящее время из-за отсутствия мола средняя глубина воды в устье Нарвы составляет всего 1–1,5 метра, поэтому невозможно говорить о развитии полноценного водного коридора между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.
„Многие инвестиционные проекты, в том числе некоторые проекты, соответствующие критериям финансирования Фонда справедливого перехода, пока находятся в ожидании — удастся ли продвинуться в строительстве нового мола“, — прокомментировали в горуправе. Теперь, по словам Максима Ильина, у города будет много работы в ближайшие годы для реализации и строительства мола, и Культурного квартала, и других проектов, связанных с развитием территории, прилегающей к пляжу.
Новый мол даст толчок развитию предпринимательства в регионе, уверен мэр Нарва-Йыэсуу. „Этот проект предусматривает создание новых торговых павильонов, это может повлиять и на весь коридор реки, потому что одна из проблем, из-за которой нет развития туризма и судоходства сейчас у нас — это заилиное дно, — сказал мэр после подписания договора. — После углубления русла и восстановления мола жизнь вдоль реки и на реке оживет, многие проекты предпринимателей стоят на паузе, потому что в устье реки просто невозможно войти, даже регата, которую мы проводим, могла бы иметь другой масштаб. Мы до конце не можем оценить положительный эффект реализации этого проекта, думаю, этот шаг даст развитие городу в целом“.
По словам Янека Уйбо, члена правления Infragreen, компании, которая будет заниматься строительством, проект поможет защитить окружающую среду. „Этот мол — не просто элемент инфраструктуры, а важный шаг в защите побережья от эрозии в том числе. Наша цель – обеспечить качественное строительство, чтобы мол эффективно выполнял свои функции в долгосрочной перспективе“, — сказал Уйбо.
Действительно, из-за отсутствия мола песок с пляжной территории постоянно смывается в устье реки, существует риск, что сохранить стабильную ширину пляжа станет невозможно, если его не защитить.
В городской управе также заметили, что мол будет играть важную роль в укреплении безопасности восточной границы Эстонской Республики и безопасности в районе реки Нарвы. Исследования показывают, что если не начать строительство нового мола и углубление устья, то через пять лет река Нарва будет судоходной только с российской стороны.
Кроме того, как напомнил Максим Ильин, некоторые горожане, несмотря на опасность, купаются около разрушенного мола, это не раз приводило к трагическим последствиям. И это также причина, по которой городу нужен новый мол.
Из истории
Проект строительства нового мола начали развивать еще в 2015 году, когда был разработан предварительный проект. В 2019 году городская управа Нарва-Йыэсуу получила 200 000 евро государственной поддержки на составление рабочего проекта. После его утверждения и выдачи разрешения на строительство город подавал заявку в 2023 году „Развитие сети водных путей и туристического предпринимательства в регионе Ида-Виру“ в рамках меры „Привлекательная региональная предпринимательская и жилая среда“. В прошлом году город успешно ходатайствовал с этим проектом в государственный центр вспомогательных услуг (RTK), после чего получил разрешение на строительство.
Впрочем, история строительства мола в Нарва-Йыэсуу давняя. Как рассказала на пресс-конференции по случаю подписания договора Тамара Лисянская, инженер на пенсии, в 1986 год на Нарва-Йыэсуу обрушился сильный шторм, после которого песок с побережья унесло в море, инфраструктура пляжа была уничтожена. „Мы тогда приехали в Нарва-Йыэсуу на следующий день и как будто на похоронах оказались: разрушились благоустроенные выходы на пляж, пострадали сосны, мы решили, что, конечно, надо исправлять то, что разрушила природа“, —вспомнила Лисянская.
В период с 1987 по 1990 годы в курортном городе предпринималась попытка достроить мол, но из-за нехватки финансирования в последние годы советского периода этот проект остался незавершённым. В результате в устье реки Нарвы до сих пор мол стоит полуразрушенным, давно не выполняет свою функцию и представляет дополнительную опасность для людей.
Интересно, что о необходимости строительства мола в устье реки Нарвы заговорили еще более 250 лет назад, когда для улучшения судоходности водных путей были запланированы проходящие к устью реки молы как на правом, так и на левом берегу длиной более 850 метров. Этот проект не был реализован из-за отсутствия средств.
На основании исследований, проведенных в 1923–1924 годах, вновь был сделан вывод, что углубление устья реки можно уменьшить только за счет строительства мола. Вторая попытка была предпринята в 1929 году, когда был построен мол длиной 150 метров из булыжника и валунов, 50 из них выходили в море, а также береговые укрепления. Во время Второй мировой войны морская часть мола была уничтожена.
Что будет, кроме мола
Кроме строительства мола, в городе запланированы разработка комплексной концепции развития водных путей, создание сети предпринимательства для эффективного использования потенциала водных маршрутов, улучшение инфраструктуры. В проект включены также строительство подъездной дороги, необходимые парковочные места для обслуживания мола, освещение мола и благоустройство территории.
Руководство города долго искало источники финансирования и добивалось государственной поддержки. В итоге проект финансируют Фонды политики сплочённости и внутренней безопасности ЕС через меру „Привлекательная предпринимательская и жилая среда региона“, меру по реализации стратегий развития уездов и городской бюджет.
Проектировочные работы по реконструкции мола Нарва-Йыэсуу провела компания OÜ Reaalprojekt. Строительные работы будут выполнять победители международного тендера: компании Infragreen OÜ, KMG OÜ и Varmotek Grupp OÜ, которые представили совместное предложение. Стоимость строительного контракта составляет 4 703 320 евро (включая НСО), срок завершения работ намечен на лето 2026 года.