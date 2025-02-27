ОФИЦИАЛЬНО | Сборная Эстонии по баскетболу проведет групповой этап чемпионата Европы в Риге

Один из соперников сборной Эстонии на групповом этапе чемпионата Европы — Латвия. Остальные четыре команды, которые также сыграют в Риге, определятся по итогам жеребьевки, запланированной на 27 марта.

С 2015 года страна-хозяйка чемпионата Европы получает право выбрать одну партнерскую сборную, которая автоматически попадает в соответствующую группу. Латвийский и Эстонский баскетбольные союзы активно сотрудничают, чтобы привлечь как можно больше болельщиков из Эстонии на этот крупный турнир, который состоится в конце лета в Риге.

Первые 1250 пакетов билетов „Follow Team Estonia“, включающие посещение всех пяти матчей эстонской сборной, станут доступны с 5 марта на специальной платформе: https://eurobasket.bezrindas.lv/.

Президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис отметил прочные связи между латвийским и эстонским баскетболом:

„С первых дней баскетбола в Латвии наши эстонские коллеги были не только принципиальными соперниками на площадке, но и надежными партнерами в организации турниров и праздновании этого вида спорта. Так было и десять лет назад, когда мы принимали групповой этап Евробаскета-2015, и эстонские цвета ярко украшали как арену, так и улицы Риги. Уверен, что следующим летом талантливая сборная Эстонии и ее преданные болельщики внесут значительный вклад в успех Евробаскета-2025“.

Президент Эстонского баскетбольного союза Прийт Сарапуу подчеркнул преданность эстонских болельщиков и важность сотрудничества с Латвией:

“Эстонские болельщики готовы следовать за нашей национальной сборной куда угодно, поддерживая ее как в моменты триумфа, так и в сложные периоды. Наша задача — сделать поездку на Евробаскет-2025 максимально доступной, и я рад, что нам это удалось. Нет сомнений, что голоса наших фанатов будут слышны не только в Эстонии, но и эхом разнесутся от Риги до границы с Литвой.