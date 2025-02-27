ОФИЦИАЛЬНО | Сборная Эстонии по баскетболу проведет групповой этап чемпионата Европы в Риге
Латвийский баскетбольный союз официально подтвердил выбор Эстонского баскетбольного союза в качестве партнера по организации группового этапа финального турнира чемпионата Европы. Это означает, что мужская сборная Эстонии проведет свои матчи в группе, игры которой состоятся в Риге.
Один из соперников сборной Эстонии на групповом этапе чемпионата Европы — Латвия. Остальные четыре команды, которые также сыграют в Риге, определятся по итогам жеребьевки, запланированной на 27 марта.
С 2015 года страна-хозяйка чемпионата Европы получает право выбрать одну партнерскую сборную, которая автоматически попадает в соответствующую группу. Латвийский и Эстонский баскетбольные союзы активно сотрудничают, чтобы привлечь как можно больше болельщиков из Эстонии на этот крупный турнир, который состоится в конце лета в Риге.
Первые 1250 пакетов билетов „Follow Team Estonia“, включающие посещение всех пяти матчей эстонской сборной, станут доступны с 5 марта на специальной платформе: https://eurobasket.bezrindas.lv/.
Президент Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис отметил прочные связи между латвийским и эстонским баскетболом:
„С первых дней баскетбола в Латвии наши эстонские коллеги были не только принципиальными соперниками на площадке, но и надежными партнерами в организации турниров и праздновании этого вида спорта. Так было и десять лет назад, когда мы принимали групповой этап Евробаскета-2015, и эстонские цвета ярко украшали как арену, так и улицы Риги. Уверен, что следующим летом талантливая сборная Эстонии и ее преданные болельщики внесут значительный вклад в успех Евробаскета-2025“.
Президент Эстонского баскетбольного союза Прийт Сарапуу подчеркнул преданность эстонских болельщиков и важность сотрудничества с Латвией:
“Эстонские болельщики готовы следовать за нашей национальной сборной куда угодно, поддерживая ее как в моменты триумфа, так и в сложные периоды. Наша задача — сделать поездку на Евробаскет-2025 максимально доступной, и я рад, что нам это удалось. Нет сомнений, что голоса наших фанатов будут слышны не только в Эстонии, но и эхом разнесутся от Риги до границы с Литвой.
Эстонский баскетбольный союз годами выстраивал прочные партнерские отношения с Латвией, реализуя совместные проекты. Одной из наших ключевых целей является проведение группового этапа Евробаскета-2029 в Таллине. В этом смысле латвийский баскетбол за последние годы стал примером для многих стран, продемонстрировав высокий уровень организации турниров. Мы стремимся перенять этот ценный опыт, чтобы в будущем провести в Эстонии незабываемый баскетбольный праздник“.
Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 4 сентября 2025 года, и групповые турниры примут четыре города: Рига, Катовице, Лимассол и Тампере. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в игры на выбывание, которые будут проходить в Риге с 6 по 14 сентября.
Перед жеребьевкой групп 27 марта 2025 года команды будут распределены по шести корзинам согласно рейтингу FIBA. Ожидается, что сборная Латвии окажется во второй корзине вместе с Литвой, Словенией и Грецией, что исключает возможность их встречи на групповом этапе. Сборная Эстонии, по прогнозам, попадет в пятую корзину.
1250 пакетов билетов „Follow Team Latvia“ были распроданы еще осенью 2024 года. Билеты на отдельные матчи сборных Латвии и Эстонии станут доступны для покупки во второй половине апреля 2025 года.