Экономика
27.02.2025, 13:35

Lidl открыл уже 17-й магазин в Эстонии: „Всего год назад на том месте бегал медвежонок“

 
Lidl открыл в Выру свой 17-й по счету эстонский магазин.
Lidl открыл в Выру свой 17-й по счету эстонский магазин.
ФОТО: Lidl

27 февраля утром ведущий европейский розничный торговец Lidl открыл новый магазин по адресу Луха, 12 в Выру. Lidl Võru - это третий магазин компании, открытый в 2025 году, и уже 17-й по счету в Эстонии.

Новый магазин Lidl был открыт в четверг в 8 часов утра, а на церемонии перерезания ленточки присутствовал, среди прочих, мэр Выру. Большое количество нетерпеливых покупателей, пришедших пораньше, были особенно рады специальным предложениям. Специальные предложения будут действовать в магазине в течение следующих четырех недель.

Мэр Выру Калви Кыва поблагодарил Lidl за благоустройство городского пространства Выру: „Всего год назад на том месте, где мы сейчас стоим, бегал медвежонок. Сегодня здесь стоит очень красивый магазин. Мы давно ждали появления магазина Lidl в Выру. Я благодарю Lidl за то, что у них хватило смелости построить новый магазин в Выру! Я уже сделала одну покупку в этом магазине и знаю, что здесь можно купить очень хорошие и знакомые эстонские бренды. Помимо того, что Lidl построил для нас новый магазин, городские власти предложили нам создать перед магазином небольшое произведение искусства - льва среди больших грибов, созданного нашим Навитроллой“.

Новый магазин Võru был построен в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Новый магазин располагает просторным выставочным залом площадью 1425 квадратных метров и широкими проходами для удобства совершения покупок. Здание было спроектировано архитектурным бюро Sirkel & Mall и построено компанией Embach Ehitus.

В соответствии с уже сложившейся в Выру традицией, фасад магазина украшает юмористический скульптурный ансамбль, созданный вырумааским художником Навитроллалой.

О Lidl

Lidl - часть розничной группы Schwarz со штаб-квартирой в Неккарсульме, Германия, и одна из ведущих компаний в секторе розничной торговли продуктами питания в Германии и Европе. В настоящее время Lidl управляет 12 350 магазинами и более чем 220 логистическими центрами в 31 стране, в которых работает более 375 000 человек.

В 2023 году оборот Lidl составил 125,5 млрд евро. Оборот Schwarz Group в 2023 году составил 167,2 млрд евро.

В Эстонии Lidl открыл первые магазины в 2022 году и на сегодняшний день имеет 17 магазинов по всей стране.

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