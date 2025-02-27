Lidl открыл уже 17-й магазин в Эстонии: „Всего год назад на том месте бегал медвежонок“
Новый магазин Lidl был открыт в четверг в 8 часов утра, а на церемонии перерезания ленточки присутствовал, среди прочих, мэр Выру. Большое количество нетерпеливых покупателей, пришедших пораньше, были особенно рады специальным предложениям. Специальные предложения будут действовать в магазине в течение следующих четырех недель.
Мэр Выру Калви Кыва поблагодарил Lidl за благоустройство городского пространства Выру: „Всего год назад на том месте, где мы сейчас стоим, бегал медвежонок. Сегодня здесь стоит очень красивый магазин. Мы давно ждали появления магазина Lidl в Выру. Я благодарю Lidl за то, что у них хватило смелости построить новый магазин в Выру! Я уже сделала одну покупку в этом магазине и знаю, что здесь можно купить очень хорошие и знакомые эстонские бренды. Помимо того, что Lidl построил для нас новый магазин, городские власти предложили нам создать перед магазином небольшое произведение искусства - льва среди больших грибов, созданного нашим Навитроллой“.
Новый магазин Võru был построен в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Новый магазин располагает просторным выставочным залом площадью 1425 квадратных метров и широкими проходами для удобства совершения покупок. Здание было спроектировано архитектурным бюро Sirkel & Mall и построено компанией Embach Ehitus.
В соответствии с уже сложившейся в Выру традицией, фасад магазина украшает юмористический скульптурный ансамбль, созданный вырумааским художником Навитроллалой.