Lidl открыл уже 17-й магазин в Эстонии: „Всего год назад на том месте бегал медвежонок“

Мэр Выру Калви Кыва поблагодарил Lidl за благоустройство городского пространства Выру: „Всего год назад на том месте, где мы сейчас стоим, бегал медвежонок. Сегодня здесь стоит очень красивый магазин. Мы давно ждали появления магазина Lidl в Выру. Я благодарю Lidl за то, что у них хватило смелости построить новый магазин в Выру! Я уже сделала одну покупку в этом магазине и знаю, что здесь можно купить очень хорошие и знакомые эстонские бренды. Помимо того, что Lidl построил для нас новый магазин, городские власти предложили нам создать перед магазином небольшое произведение искусства - льва среди больших грибов, созданного нашим Навитроллой“.