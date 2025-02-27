Правда ли, что Макрон во время стрима показал перевёрнутую карту Украины?
В феврале 2025 года в Рунете разошлось видео, в котором президент Франции во время прямого эфира в соцсетях якобы продемонстрировал перевёрнутую карту Украины. Мы проверили достоверность подобных сообщений.
21 февраля 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале ролик, на котором президент Франции Эмманюэль Макрон показывает зрителям карту Украины. „Видимо, демонстрируя перевёрнутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план „нанести России стратегическое поражение“ реализован вверх тормашками и всё перевёрнуто с ног на голову. Причём на больную“, — прокомментировала видео спикер российского внешнеполитического ведомства (109 000 просмотров на момент написания этого разбора). О посте Захаровой рассказали ТАСС, „Газета.ru“, „Московский комсомолец“ и другие российские СМИ. Некоторые из них дополнительно раскритиковали Макрона. Например, в Telegram-канале „Царьград-ТВ“ подчёркивалось: „И ведь никто не шепнул в наушник французскому президенту, что карта перевёрнута. Скорее всего, потому что никто из окружения Макрона попросту понятия не имеет, как выглядит карта Украины“. Публикации на ту же тему появились в других каналах, среди которых Gura Anton (95 000 просмотров) и „Спецоперация Z“ (65 000), а также во „ВКонтакте“, Instagram, X и Facebook.
20 февраля Макрон провёл в своих соцсетях часовой прямой эфир, во время которого отвечал на вопросы зрителей о войне в Украине и угрозах безопасности Европы. В начале стрима политик коротко описал историю конфликта, в частности продемонстрировал карту Украины с отмеченными регионами, которые Россия аннексировала и/или оккупировала в 2014 и 2022 годах. Фрагменты трансляции показали по французскому телевидению — так, Захарова опубликовала отрывок из эфира канала BFMTV, именно он стал вирусным в российском сегменте интернета.
Оригинальный стрим Макрона проходил в Facebook и на YouTube. На временной отметке 02:37 французский президент взял со стола карту Украины и продемонстрировал её зрителям. Карта, вопреки словам Захаровой, не перевёрнута, а отзеркалена. Та же проблема наблюдается и с другими картами и документами, которые в ходе стрима показывал Макрон. Иными словами, все распечатки были корректны, но операторы вели видеотрансляцию в зеркальном отражении. В таком же виде её фрагменты попали и в эфир BFMTV. Впоследствии на YouTube-канал Макрона загрузили уже правильное, неотзеркаленное видео.
Таким образом, в стриме Макрона карта оккупированных территорий Украины действительно выглядела отзеркаленной, но это произошло из-за ошибки трансляции, а не из-за проблем с самой распечаткой или оплошности французского президента.
Итог: Полуправда