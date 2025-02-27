Правда ли, что Макрон во время стрима показал перевёрнутую карту Украины?

21 февраля 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале ролик, на котором президент Франции Эмманюэль Макрон показывает зрителям карту Украины. „Видимо, демонстрируя перевёрнутую карту Украины, Макрон хотел пояснить, что их план „нанести России стратегическое поражение“ реализован вверх тормашками и всё перевёрнуто с ног на голову. Причём на больную“, — прокомментировала видео спикер российского внешнеполитического ведомства (109 000 просмотров на момент написания этого разбора). О посте Захаровой рассказали ТАСС, „Газета.ru“, „Московский комсомолец“ и другие российские СМИ. Некоторые из них дополнительно раскритиковали Макрона. Например, в Telegram-канале „Царьград-ТВ“ подчёркивалось: „И ведь никто не шепнул в наушник французскому президенту, что карта перевёрнута. Скорее всего, потому что никто из окружения Макрона попросту понятия не имеет, как выглядит карта Украины“. Публикации на ту же тему появились в других каналах, среди которых Gura Anton (95 000 просмотров) и „Спецоперация Z“ (65 000), а также во „ВКонтакте“, Instagram, X и Facebook.

20 февраля Макрон провёл в своих соцсетях часовой прямой эфир, во время которого отвечал на вопросы зрителей о войне в Украине и угрозах безопасности Европы. В начале стрима политик коротко описал историю конфликта, в частности продемонстрировал карту Украины с отмеченными регионами, которые Россия аннексировала и/или оккупировала в 2014 и 2022 годах. Фрагменты трансляции показали по французскому телевидению — так, Захарова опубликовала отрывок из эфира канала BFMTV, именно он стал вирусным в российском сегменте интернета.