Компания, чей шведский круиз закончился тремя изнасилованиями, предлагает поездки и для эстонских студентов

Вчера шведская газета Expressen писала , что три случая изнасилования были зафиксированы на борту лайнера Tallink Baltic Queen во время студенческого круиза из Стокгольма в Таллинн .

Туроператор Fun Cruises предлагает студенческие круизы из Швеции в Таллинн по цене от 250 шведских крон (около 22 евро) на человека. При этом может потребоваться страховка в случае отмены. Общая цена на одного человека составляет 3 000 шведских крон или 134 евро.