27.02.2025, 15:14
Компания, чей шведский круиз закончился тремя изнасилованиями, предлагает поездки и для эстонских студентов
Tallink: невозможно предоставить каждому пассажиру персональную охрану
ФОТО: | Delfi Meedia
Fun Cruises OÜ действует в Эстонии с 2013 года и предлагает поездки и для эстонских студентов.
Вчера шведская газета Expressen писала, что три случая изнасилования были зафиксированы на борту лайнера Tallink Baltic Queen во время студенческого круиза из Стокгольма в Таллинн.
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