ЧП и криминал
27.02.2025, 15:14

Компания, чей шведский круиз закончился тремя изнасилованиями, предлагает поездки и для эстонских студентов

 
Tallink: невозможно предоставить каждому пассажиру персональную охрану
Судно MS Baltic Queen в ожидании туристов.
Судно MS Baltic Queen в ожидании туристов.
ФОТО: Sten Sang | Delfi Meedia

Fun Cruises OÜ действует в Эстонии с 2013 года и предлагает поездки и для эстонских студентов.

Вчера шведская газета Expressen писала, что три случая изнасилования были зафиксированы на борту лайнера Tallink Baltic Queen во время студенческого круиза из Стокгольма в Таллинн.

Туроператор Fun Cruises предлагает студенческие круизы из Швеции в Таллинн по цене от 250 шведских крон (около 22 евро) на человека. При этом может потребоваться страховка в случае отмены. Общая цена на одного человека составляет 3 000 шведских крон или 134 евро.

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