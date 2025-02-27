Арлет Леванди занял 12-е место в короткой программе на юниорском ЧМ по фигурному катанию

19-летний Арлет Леванди набрал 72,42 балла в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате мира среди юниоров в Дебрецене, что позволило ему занять 12-е место и пройти в произвольную программу. От личного рекорда его отделяло всего три балла. Потери очков произошли из-за падения на тройном акселе и ошибки в каскаде прыжков.

Другой представитель Эстонии, 15-летний Владислав Чураков, недавно завоевавший серебро на Европейском юношеском олимпийском фестивале, набрал 58,31 балла и занял 26-е место, что не позволило ему выйти в произвольную программу.

Лидером короткой программы стал южнокорейский фигурист Со Мингю с результатом 86,68 балла. Второе место занял японец Рио Наката (86,04 балла), третье — американец Джейкоб Санчес (82,88 балла). Произвольная программа состоится в пятницу вечером.

В танцах на льду Ксения Сипунова и Мирон Корягин набрали 40,34 балла в ритмичном танце, что на почти шесть баллов меньше их лучшего результата сезона, и заняли 23-е место. Чтобы попасть в произвольную программу, им нужно было набрать хотя бы на три балла больше. Лидерами стали итальянцы Ноэми Мария Тали и Ноа Лафорнар с результатом 70,92 балла.

В четверг начнут свои выступления в женском одиночном катании Элизабет Ныу и Элина Гойдина.

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