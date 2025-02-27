„Прежде всего, я осуждаю эту неправду Трампа об Украине, — сказал бывший премьер-министр Великобритании. — Украина не начинала войну. Зеленский — не диктатор. Это чистая оруэлловщина. С таким же успехом можно сказать, что США напали на Японию в Перл-Харборе, так?“

На вопрос журналиста, достаточно ли гарантий безопасности, ведь в этом — главные опасения Зеленого, Джонсон ответил: „Я думаю, эта сделка обзывает США к обеспечению свободы, суверенитета и и безопасности Украины. И если быть честным, проблема гарантий безопасности возникла не из-за Трампа. Я давно за этим наблюдаю и давно не слышал, чтобы какая-то европейская страна призывала к вступлению Украины в НАТО. Не слышал, чтобы немцы к этому призывали — может, я что-то пропустил. Я не слышал о планах Европы по увеличению расходов на оборону. Дело в том, что средний налогоплательщик в США платит за Украину гораздо больше, чем европейский налогоплательщик“.