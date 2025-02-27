ЦЕНЫ НА РЫНКАХ | Бутерброд с килькой или ячневая каша?

Торговцы хорошо усвоили стародавние традиции угощений и предлагают масленичные булочки задолго до наступления Vastlapäev (праздник, аналогичный русской Масленице, в этом году приходится на 4 марта). Но еще до того, как пришлось думать о Vastlapäev, свиных ножках и гороховом супе, мы отпраздновали годовщину Эстонской Республики — день, известный в народном календаре как зимний День Мадиса.

В связи с этим могло возникнуть маленькое замешательство, закусить ли праздничную рюмочку по поводу Дня Независимости бутербродом с килькой или все-таки больше подходит ячневая каша, как это принято на Мадисепяэв? Хотя килька пряного посола — это не рыночный товар, зато на рынках продается выпотрошенная салака, цена которой и без того кусается - не нужно и пряностей добавлять, на Тартуском рынке она идет по цене 6,10, а на Ныммеском — по 5,90 за кг.