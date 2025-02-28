Кто из эстонских клубов сможет бросить вызов „Левадии“ в борьбе за титул?

Сегодня в 19:00 на „Спортлэнд Арене“ стартует новый сезон для действующего чемпиона Эстонии — „Левадии“. В первом матче сезона они встретятся с вернувшимся в высшую лигу „Харью“. Опираясь на впечатляющую игру в прошлом году и победу в Суперкубке, „Левадия“ выглядит главным фаворитом нового чемпионата. В прошлом сезоне команда уверенно опередила серебряного призёра, „Нымме Каль“ на 15 очков. Однако остается вопрос: удастся ли им сохранить столь высокий уровень игры и в этом сезоне?