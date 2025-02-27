27.02.2025, 15:42
МАТЧ В ЗАПИСИ | Тартуский „Бигбанк“ уверенно вышел в финал Балтийской волейбольной лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 27 февраля, во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги тартуский „Бигбанк“ обыграл в гостях с „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса со счетом 3:0 (25:27;14:25;21:25).
В регулярном чемпионате тартуский „Бигбанк“, выиграв 15 из 18 матчей и заняв первое место, прошёл в полуфинал напрямую. В первом матче полуфинальной серии команда не оставила шансов „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, занявшей шестое место в регулярном сезоне, и одержала уверенную победу с счётом 3:0. Во втором матче, который прошёл в Даугавпилсе, латыши вели в первом сете 22:18, а при счёте 24:22 имели два сетбола, но тартусцы смогли выйти из трудного положения и выиграли сет со счётом 27:25, выйдя вперёд в матче 1:0.
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