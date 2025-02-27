МАТЧ В ЗАПИСИ | Тартуский „Бигбанк“ уверенно вышел в финал Балтийской волейбольной лиги

В регулярном чемпионате тартуский „Бигбанк“, выиграв 15 из 18 матчей и заняв первое место, прошёл в полуфинал напрямую. В первом матче полуфинальной серии команда не оставила шансов „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, занявшей шестое место в регулярном сезоне, и одержала уверенную победу с счётом 3:0. Во втором матче, который прошёл в Даугавпилсе, латыши вели в первом сете 22:18, а при счёте 24:22 имели два сетбола, но тартусцы смогли выйти из трудного положения и выиграли сет со счётом 27:25, выйдя вперёд в матче 1:0.