Когда в регистре одно, а в реальности другое. Госсуд: местные самоуправления могут проверять достоверность данных о месте жительства

Весной прошлого года выяснилось, что в Таллинне есть несколько политиков, чьи прописка и реальное место жительства не совпадают. Например, Михаил Кылварт на самом деле живет в доме в Маарду и проблемы в этом не видит. В октябре 2024 года волостное собрание Элва обратилось в Госсуд с просьбой признать неконституционной ситуацию, когда у них нет четких правил проверки данных о месте жительства. Госсуд отклонил это ходатайство.

В феврале 2024 года окружной суд удовлетворил жалобу членов партии Isamaa, в которой утверждалось, что несколько человек, выдвигавших свои кандидатуры на местных выборах в волости Элва, не имели постоянного места жительства в волости Элва. Окружной суд обязал муниципалитет проверить достоверность данных о месте жительства лиц, указанных в жалобе.

Госсуд отметил, что целью ведения регистра народонаселения является сбор достоверной информации, а значит, обрабатываемые личные данные должны быть достоверными. Любой человек может свободно выбирать место жительства в Эстонии, но представленные в регистр народонаселения данные о месте жительства должны соответствовать реальности. У человека может быть несколько постоянных мест жительства, например, квартира в городе и загородный дом. При наличии нескольких мест жительства лицо вправе выбрать, какое из них внести в регистр народонаселения.

Для проверки данных местное самоуправление может собрать обычные доказательства, допустимые в административном производстве, в частности, запросить у человека объяснения и документы, взять показания у свидетелей или навести справки у владельца жилья. Однако закон запрещает использовать для проверки данных о месте жительства инструменты, интенсивно ограничивающие права человека, такие как наблюдение.