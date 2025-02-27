27.02.2025, 14:22
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „Выру Баррус“ сравнять счет полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ примет на своей площадке „Пярну“. Встреча начнётся в 19:00, и её смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Сегодня во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ примет на своей площадке „Пярну“. Начало игры в 19:00, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.
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