СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „Выру Баррус“ сравнять счет полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги?

Сегодня во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ примет на своей площадке „Пярну“. Начало игры в 19:00, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Если „Пярну“ одержит победу, команда обеспечит себе место в финале, так как выиграла первый матч со счетом 3:1. В случае успеха „Выру Баррус“ решающий третий матч состоится 2 марта в Пярну.