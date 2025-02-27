Другие виды
27.02.2025, 14:22

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „Выру Баррус“ сравнять счет полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги?

 
Начало в 19:00
„Выру Баррус“
„Выру Баррус“
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Сегодня во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ примет на своей площадке „Пярну“. Встреча начнётся в 19:00, и её смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Сегодня во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ примет на своей площадке „Пярну“. Начало игры в 19:00, и ее смогут посмотреть все подписчики Delfi.

Если „Пярну“ одержит победу, команда обеспечит себе место в финале, так как выиграла первый матч со счетом 3:1. В случае успеха „Выру Баррус“ решающий третий матч состоится 2 марта в Пярну.

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