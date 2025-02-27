МАТЧ В ЗАПИСИ | „Выру Баррус“ дал бой „Пярну“, но в финал Балтийской волейбольной лиги выйти не смог

Завершивший регулярный чемпионат на втором месте и победивший в четвертьфинале „Селвер/ТалТех“ со счетом 2:0, „Пярну“ одержал победу в первом матче полуфинала против клуба из Выру со счетом 3:1. Во втором матче, проходившем на домашней арене, „Выру Баррус“ вначале показал хорошую игру, но в первом сете, несмотря на лидерство 14:12, уступил 22:25.