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27.02.2025, 14:22

МАТЧ В ЗАПИСИ | „Выру Баррус“ дал бой „Пярну“, но в финал Балтийской волейбольной лиги выйти не смог

 
„Выру Баррус“
„Выру Баррус“
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

В четверг, 27 февраля, во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ проиграл на своей площадке „Пярну“ со счетом 0:3 (22:25; 21:25; 22:25).

Завершивший регулярный чемпионат на втором месте и победивший в четвертьфинале „Селвер/ТалТех“ со счетом 2:0, „Пярну“ одержал победу в первом матче полуфинала против клуба из Выру со счетом 3:1. Во втором матче, проходившем на домашней арене, „Выру Баррус“ вначале показал хорошую игру, но в первом сете, несмотря на лидерство 14:12, уступил 22:25.

Во втором сете „Выру Баррус“ вновь вышел вперед с преимуществом 8:5, а на табло стоял равный счет 21:21, но в решающие моменты „Пярну“ снова оказался точнее, выиграв сет 25:21.

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