27.02.2025, 14:22
МАТЧ В ЗАПИСИ | „Выру Баррус“ дал бой „Пярну“, но в финал Балтийской волейбольной лиги выйти не смог
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 27 февраля, во втором полуфинальном матче Балтийской волейбольной лиги „Выру Баррус“ проиграл на своей площадке „Пярну“ со счетом 0:3 (22:25; 21:25; 22:25).
Завершивший регулярный чемпионат на втором месте и победивший в четвертьфинале „Селвер/ТалТех“ со счетом 2:0, „Пярну“ одержал победу в первом матче полуфинала против клуба из Выру со счетом 3:1. Во втором матче, проходившем на домашней арене, „Выру Баррус“ вначале показал хорошую игру, но в первом сете, несмотря на лидерство 14:12, уступил 22:25.
Уже подписаны?