За рубежом
27.02.2025, 09:35

В Германии задержали судно, шедшее из Санкт-Петербурга — его заподозрили в повреждении кабеля в Балтийском море

 
Нефтяной танкер Eagle S стоит на якоре возле порта Килпилахти в Порвоо, в Финском заливе, 9 января 2025 года. Судно Eagle S, зарегистрированное на островах Кука, подозревается в нарушении электросвязи Финляндия-Эстония Estlink 2 25 декабря 2024 года.
Нефтяной танкер Eagle S стоит на якоре возле порта Килпилахти в Порвоо, в Финском заливе, 9 января 2025 года. Судно Eagle S, зарегистрированное на островах Кука, подозревается в нарушении электросвязи Финляндия-Эстония Estlink 2 25 декабря 2024 года.
ФОТО: Antti Aimo-Koivisto/LEHTI/SIPA

В немецком порту Киль полиция задержала шедший из Санкт-Петербурга танкер по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, сообщает агентство DPA, пишет „Медуза“.

Танкер „Арне“ шел под флагом Антигуа и Барбуды в испанскую Севилью. Судно вызвало подозрение у полиции, так как у него отсутствовал якорь.

После допроса экипажа судну было позволено покинуть порт. В полиции отказались комментировать инцидент, сославшись на продолжающееся расследование.

Телекоммуникационный кабель C-Lion 1 финской госкомпании Cinia, соединяющий Финляндию и Германию, был поврежден у берегов шведского острова Готланд в середине февраля. Помимо Германии, инцидент расследует Швеция, в исключительной экономической зоне которой произошел обрыв.

В последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением кабелей и трубопроводов. Власти стран региона обвиняли в случившемся Россию, под подозрение в саботаже попадали суда, связанные с российским „теневым флотом“. The Washington Post писал, что по итогам многомесячных расследований в разведслужбах США и Европы пришли к выводу, что повреждения не были намеренными.

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