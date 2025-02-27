Впервые в Эстонии стало доступно самое быстрое интернет-соединение

Elisa уже много лет инвестирует в развитие оптоволоконной сети следующего поколения, причем технология 10G EPON обеспечивает все более высокие скорости и высокое качество соединения. По словам руководителя подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн, в последние годы расширяется целевая группа, которой необходим высокоскоростной интернет – как в связи с развитием технологий, так и в связи с потребляемыми услугами.

„Потребность в использовании интернета среди этой целевой группы растет в геометрической прогрессии. Домашним пользователям нужны все более быстрые соединения для онлайн-игр, для выполнения срочных рабочих задач в многопользовательских программах, а также для просмотра контента в разрешении 4K и 8K на стриминговых платформах“, - прокомментировала она потенциальные возможности использования пакета высокоскоростного доступа.

Объем данных, потребляемых в кабельной интернет-сети Elisa, вырос более чем на 70% с начала коронакризиса, что подтверждает ожидания и потребность клиентов в перспективном стационарном соединении. Поэтому компания ежегодно переключает тысячи клиентов на оптоволокно и будет продолжать инвестировать в развитие своей перспективной кабельной сети, чтобы привлекать все больше клиентов благодаря возрастающей доступности этой услуги.

„В начале этого года мы значительно снизили цену нашего прежнего самого скоростного пакета 1 Гбит/с – с 71,99 € до 45,25 € – и клиенты активно воспользовались возможностью увеличить скорость обмена данными. С новым пакетом мы устанавливаем новый уровень скорости и качества, на который, по нашему мнению и с учетом растущих потребностей клиентов в обмене данными, должны теперь ориентироваться провайдеры“, - добавила она.

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