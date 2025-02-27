Исследование: большинство жителей Эстонии не хотят жить вблизи ветропарков

На вопрос о согласии жить рядом с ветропарком, построенным ближе чем в трех километрах от своего места жительства, 53% респондентов ответили отрицательно. Упомянутый в опросе трехкилометровый радиус был связан с тем, что если ветропарк находится ближе чем в трех километрах, местным жителям полагается определенная компенсация. О готовности согласиться на наличие ветропарка неподалеку от дома заявили 37%, а 10% затруднились с ответом.