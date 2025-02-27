Новости Эстонии
27.02.2025, 08:52

Исследование: большинство жителей Эстонии не хотят жить вблизи ветропарков

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Ветряной парк в Палдиски
Ветряной парк в Палдиски
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

По данным опроса социологической службы Norstat, более половины жителей Эстонии выступают против строительства ветряных электростанций поблизости к своему месту жительства, а положительно к этому отнесятся 37% населения, пишет ERR.

На вопрос о согласии жить рядом с ветропарком, построенным ближе чем в трех километрах от своего места жительства, 53% респондентов ответили отрицательно. Упомянутый в опросе трехкилометровый радиус был связан с тем, что если ветропарк находится ближе чем в трех километрах, местным жителям полагается определенная компенсация. О готовности согласиться на наличие ветропарка неподалеку от дома заявили 37%, а 10% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 25-26 февраля среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1002 человека

Против ветропарков преимущественно выступают сторонники оппозиционных политических партий: 89% избирателей EKRE, 77% - Центристской партии и 57% - Isamaa.

50% респондентов также заявили, что они довольны отказом правительства от планировавшихся субсидий морским ветряным электростанциям.

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