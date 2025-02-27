Исследование: большинство жителей Эстонии не хотят жить вблизи ветропарков(2)
По данным опроса социологической службы Norstat, более половины жителей Эстонии выступают против строительства ветряных электростанций поблизости к своему месту жительства, а положительно к этому отнесятся 37% населения, пишет ERR.
На вопрос о согласии жить рядом с ветропарком, построенным ближе чем в трех километрах от своего места жительства, 53% респондентов ответили отрицательно. Упомянутый в опросе трехкилометровый радиус был связан с тем, что если ветропарк находится ближе чем в трех километрах, местным жителям полагается определенная компенсация. О готовности согласиться на наличие ветропарка неподалеку от дома заявили 37%, а 10% затруднились с ответом.
Против ветропарков преимущественно выступают сторонники оппозиционных политических партий: 89% избирателей EKRE, 77% - Центристской партии и 57% - Isamaa.
50% респондентов также заявили, что они довольны отказом правительства от планировавшихся субсидий морским ветряным электростанциям.