Ласнамяэ
27.02.2025, 12:55

В Ласнамяэ на инфоднях для квартирных товариществ можно будет получить обзор изменений системы субсидий

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RusDelfi
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

На информационных днях 5 и 6 марта будет представлен обновленный порядок выплаты субсидий квартирным товариществам.

„Цели и принципы поддержки квартирных товариществ годами оставались неизменными, но прежняя система уже не соответствовала стратегическим целям города. К тому же процесс рассмотрения ходатайств часто затягивался. В связи с этим город пересмотрел существовавшие меры поддержки. Некоторые из них было решено прекратить, но в качестве новой инициативы город в будущем будет субсидировать, например, установку лифтов в многоквартирных домах. Поскольку порядок предоставления субсидий также претерпел значительные изменения, рекомендую представителям квартирных товариществ заранее ознакомиться с новыми правилами, посетив наши инфодни“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На предстоящих инфоднях пойдет речь о вступающих в силу с 3 марта изменениях в постановлении Таллиннского городского собрания „Порядок выплаты субсидии квартирному товариществу“. Участники узнают о видах субсидий, порядке подачи и рассмотрения ходатайств, размерах выплат и субсидируемых работах.

Инфодни для квартирных товариществ состоятся 5 марта (на эстонском языке) и 6 марта (на русском языке) в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Оба мероприятия начнутся в 17 часов.

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