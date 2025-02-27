В Ласнамяэ на инфоднях для квартирных товариществ можно будет получить обзор изменений системы субсидий

„Цели и принципы поддержки квартирных товариществ годами оставались неизменными, но прежняя система уже не соответствовала стратегическим целям города. К тому же процесс рассмотрения ходатайств часто затягивался. В связи с этим город пересмотрел существовавшие меры поддержки. Некоторые из них было решено прекратить, но в качестве новой инициативы город в будущем будет субсидировать, например, установку лифтов в многоквартирных домах. Поскольку порядок предоставления субсидий также претерпел значительные изменения, рекомендую представителям квартирных товариществ заранее ознакомиться с новыми правилами, посетив наши инфодни“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.