Правительство Украины одобрило соглашение с США по ресурсам. Зеленский анонсировал встречу с Трампом в пятницу
Киев готов подписать сделку с Соединенными Штатами, предполагающую предоставление этой стране доступа к минеральным ресурсам Украины, в том числе редкоземельным металлам. Это следует из сообщения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram, обнародованного поздно вечером в среду, 26 февраля, передает DW.
„Сегодня Правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления“, - говорится в его посте.
Шмыгаль перечислил основные пункты этого документа. Из них следует, что Инвестиционный фонд восстановления станет совместной собственностью Украины и США и будет совместно управляться правительствами обеих стран.
Шмыгаль о положениях соглашения с США
„Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому“, - указывает Денис Шмыгаль. По его словам, Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. В свою очередь США будут делать взносы в Фонд в виде „средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины“.
„Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса“, - отмечается в посте Шмыгаля.
Более ранние варианты сделки по ресурсам между Украиной и США
Ранее стало известно о варианте сделки Украины с США от 21 февраля, некоторые требования в котором оказались жестче, чем в изначальном предложении. В частности, Вашингтон призывал Украину отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от оборота в портах и с использованием другой инфраструктуры, писала газета The New York Times.
В то же время в новом документе говорилось, что доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором США получат 100-процентную финансовую долю. Украине предлагается делать взносы в этот фонд, пока он не достигнет 500 млрд долларов. Эту сумму президент США Дональд Трамп требует от Киева в обмен на американскую помощь Украине, обороняющейся от российского вторжения.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный вариант соглашения о природных ресурсах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, посетит Белый дом 28 февраля, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам.
Зеленский подтвердил встречу с Трампом 28 февраля
Киев готовится к проведению переговоров с США в ближайшую пятницу, 28 февраля. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в этот день встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это следует из вечернего обращения Зеленского к согражданам в среду, 26 февраля.
„Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Сделка с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру“, - указал украинский лидер.
Зеленский добавил, что Киев координирует все усилия с широким кругом партнеров и что, по его мнению, „европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, касающихся Европы“.