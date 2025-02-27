Правительство Украины одобрило соглашение с США по ресурсам. Зеленский анонсировал встречу с Трампом в пятницу

„Сегодня Правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления“, - говорится в его посте.

Шмыгаль перечислил основные пункты этого документа. Из них следует, что Инвестиционный фонд восстановления станет совместной собственностью Украины и США и будет совместно управляться правительствами обеих стран.

Шмыгаль о положениях соглашения с США

„Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому“, - указывает Денис Шмыгаль. По его словам, Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. В свою очередь США будут делать взносы в Фонд в виде „средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины“.

„Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса“, - отмечается в посте Шмыгаля.

Более ранние варианты сделки по ресурсам между Украиной и США

Ранее стало известно о варианте сделки Украины с США от 21 февраля, некоторые требования в котором оказались жестче, чем в изначальном предложении. В частности, Вашингтон призывал Украину отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от оборота в портах и с использованием другой инфраструктуры, писала газета The New York Times.

В то же время в новом документе говорилось, что доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, в котором США получат 100-процентную финансовую долю. Украине предлагается делать взносы в этот фонд, пока он не достигнет 500 млрд долларов. Эту сумму президент США Дональд Трамп требует от Киева в обмен на американскую помощь Украине, обороняющейся от российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный вариант соглашения о природных ресурсах.