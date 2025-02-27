Правда ли, что USAID ежемесячно перечисляло $140 млн в пользу украинского ЦИПсО?

В середине февраля русскоязычные Telegram-каналы сообщили, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) каждый месяц получал от американского госагентства десятки миллионов долларов на фейки, бот-ферму комментариев и накрутку просмотров. Подобные посты были размещены в каналах „Бочарик (ага, тот самый)“ (166 000 просмотров), „Миг“ (79 000), „Рамзай“ (75 000), „Военндело“ (49 000), „Злой Банкстер“ (34 000) и др.

В вирусных публикациях в качестве доказательства использован скриншот новости, якобы опубликованной 10 февраля на сайте телеканала Fox News. На изображении виден заголовок заметки, который можно перевести как „Украинский Центр психологической и информационной борьбы получал от USAID по $140 млн в месяц“, и подзаголовок, в котором уточняется: центр с 2022 года создавал фейки, запускал ботов-комментаторов и искусственно повышал показы (чего именно — не указано). Автором значится Обри Спэйди. „Проверено“ не обнаружило такой публикации ни на сайте Fox News, ни на его верифицированных страницах в соцсетях.

Как выяснил британский фактчекинговый проект Logically Facts, в то же время, что указано на вирусном скриншоте, на сайте телеканала появилась другая заметка за подписью Спэйди. Она называлась „“Парни из DOGE“: демократы в ярости из-за сокращения расходов на митинге у следующей потенциальной цели Трампа“ (имеется в виду Администрация социального обеспечения, которую Маск также обвиняет в неэффективности). В этой публикации ничего не говорилось о ЦИПсО и его финансировании за счёт USAID, но именно она, скорее всего, стала основой для поддельного скриншота.

Неназванный представитель Fox News в разговоре с Logically Facts подтвердил, что на сайте телеканала такая заметка не появлялась.