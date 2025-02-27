МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом в мире

Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing (WB) в качестве международной федерации, управляющей мировым боксом. Об этом сообщили на официальном сайте МОК.

Среди спортивных критериев признания World Boxing Международным олимпийским комитетом (МОК) были выделены:

организация состоит из 78 национальных федераций с пяти континентов, а также уже созданы четыре континентальные конфедерации;

предоставлены доказательства того, что 62% боксеров и 58% призеров по боксу на Олимпийских играх 2024 года в Париже являются членами национальных федераций, входящих в World Boxing;

применяется процесс спортивной добропорядочности, введенный во время Олимпийских игр в Париже 2024 года Парижским боксерским подразделением, включая независимый надзор;

организация получила членство в Альянсе независимых признанных видов спорта (AIMS);

По итогам оценки МОК отметил значительный прогресс World Boxing в ключевых вопросах управления и спортивного развития. Это позволило рекомендовать организацию к временному признанию в качестве международной федерации, регулирующей бокс на мировом уровне в рамках Олимпийского движения.

Согласно заявлению Эстонской федерации бокса, подача заявки на вступление в World Boxing была подтверждена в конце января. Президент Эстонского союза бокса Калле Кландорф подчеркнул, что эстонские боксёры стремятся оставаться частью олимпийского движения. Он выразил уверенность, что в будущем бокс сможет сохранить олимпийский статус под эгидой новой организации.

Напомним, что в апреле 2023 года группа стран во главе с США и Великобританией создала World Boxing — организацию любительского бокса, целью которой является сохранение этого вида спорта в программе Олимпийских игр.