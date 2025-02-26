„Евросоюз создали, чтобы подставить США“. Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из ЕС

„Я люблю страны Европы. Я вообще-то люблю все страны за многое, но Европейский союз создали для того, чтобы подставить Соединенные Штаты… И они хорошо справились с этой задачей, но теперь я президент“, — заявил Трамп.

Трамп также сообщил, что 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из Канады и Мексики вступят в силу 2 апреля — это крайний срок, установленный администрацией президента США для объявления об ответных пошлинах для всех других стран.

Недавно сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары своих соседей и Китая. На очереди – введение пошлин и на товары из ЕС. В Эстонии сильнее всего может пострадать электронная промышленность.

Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентные пошлины на импорт товаров из Китая, потрясло финансовые рынки. Тогда курс евро к доллару снизился из-за опасений, что Белый дом введет аналогичные тарифные пошлины и на импорт из Евросоюза.

Трамп и раньше обещаел начать торговую войну с ЕС

Вероятность масштабной торговой войны возникла на горизонте после того, как президент США Дональд Трамп заявил в конце января, что он „абсолютно точно“ введет тарифы на товары из ЕС.

„Собираюсь ли я ввести тарифы против Европейского союза? Вы хотите получить правдивый ответ или я должен дать вам политический ответ? Абсолютно точно“, - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

„Европейский союз так ужасно с нами обошелся“, - добавил Трамп, повторив свое недовольство, которое он часто высказывал.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить