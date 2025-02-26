„Евросоюз создали, чтобы подставить США“. Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 25-процентные пошлины на импорт любых товаров из Евросоюза. Об этом он сказал, выступая на первом заседании кабинета министров США, пишет Meduza со ссылкой на агентство AFP 26 февраля.
„Я люблю страны Европы. Я вообще-то люблю все страны за многое, но Европейский союз создали для того, чтобы подставить Соединенные Штаты… И они хорошо справились с этой задачей, но теперь я президент“, — заявил Трамп.
Трамп также сообщил, что 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из Канады и Мексики вступят в силу 2 апреля — это крайний срок, установленный администрацией президента США для объявления об ответных пошлинах для всех других стран.
Недавно сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары своих соседей и Китая. На очереди – введение пошлин и на товары из ЕС. В Эстонии сильнее всего может пострадать электронная промышленность.
Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также 10-процентные пошлины на импорт товаров из Китая, потрясло финансовые рынки. Тогда курс евро к доллару снизился из-за опасений, что Белый дом введет аналогичные тарифные пошлины и на импорт из Евросоюза.
Трамп и раньше обещаел начать торговую войну с ЕС
Вероятность масштабной торговой войны возникла на горизонте после того, как президент США Дональд Трамп заявил в конце января, что он „абсолютно точно“ введет тарифы на товары из ЕС.
„Собираюсь ли я ввести тарифы против Европейского союза? Вы хотите получить правдивый ответ или я должен дать вам политический ответ? Абсолютно точно“, - сказал он журналистам в Овальном кабинете.
„Европейский союз так ужасно с нами обошелся“, - добавил Трамп, повторив свое недовольство, которое он часто высказывал.