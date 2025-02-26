ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1099-й день) | Трамп: о вступлении в НАТО Украина „может забыть“

В Москве заявляют, что заморозка по линии фронта исключена

В Москве исключают возможность заморозки российско-украинской войны по нынешней линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

„Были идеи „давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская“. […] Такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей“, — сказал он.

Россия объявила об аннексии самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года. Теперь в соответствии с Конституцией РФ эти четыре региона являются частью России — и поэтому не могут быть выведены из ее состава.

Британский источник AFP: Зеленский будет в Лондоне в воскресенье, тогда же пройдет саммит с европейскими лидерами

Ранее мы писали, что визит президента Украины в Великобританию ожидается в выходные. Анонимный источник агентства AFP в британском правительстве говорит, что это будет в воскресенье 2 марта.

Ранее стало известно, что британский премьер Кир Стармер в воскресенье проведет саммит с европейскими лидерами по итогам своей поездки в Вашингтон, а Зеленский на пресс-конференции в среду также упомянул, что приедет в Лондон и будет встречаться со Стармером вместе с лидерами европейских стран.

В пятницу ожидается визит Зеленского в Вашингтон.

Премьер министр Украины: правительство одобрило подписание соглашения о минералах с США

„В ближайшее время Украина сделает важный шаг в рамках реализации Плана победы. Будет подписано соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления… Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами“, — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.