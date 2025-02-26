ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1099-й день) | Трамп: о вступлении в НАТО Украина „может забыть“
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Москве заявляют, что заморозка по линии фронта исключена
В Москве исключают возможность заморозки российско-украинской войны по нынешней линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
„Были идеи „давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская“. […] Такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей“, — сказал он.
Россия объявила об аннексии самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года. Теперь в соответствии с Конституцией РФ эти четыре региона являются частью России — и поэтому не могут быть выведены из ее состава.
Британский источник AFP: Зеленский будет в Лондоне в воскресенье, тогда же пройдет саммит с европейскими лидерами
Ранее мы писали, что визит президента Украины в Великобританию ожидается в выходные. Анонимный источник агентства AFP в британском правительстве говорит, что это будет в воскресенье 2 марта.
Ранее стало известно, что британский премьер Кир Стармер в воскресенье проведет саммит с европейскими лидерами по итогам своей поездки в Вашингтон, а Зеленский на пресс-конференции в среду также упомянул, что приедет в Лондон и будет встречаться со Стармером вместе с лидерами европейских стран.
В пятницу ожидается визит Зеленского в Вашингтон.
Премьер министр Украины: правительство одобрило подписание соглашения о минералах с США
„В ближайшее время Украина сделает важный шаг в рамках реализации Плана победы. Будет подписано соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления… Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами“, — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Он продолжил: „В соглашении больше нет ни долга в 500 миллиардов долларов или любого другого. Больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый один доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара. Нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке, теперь речь идет о совместном владении фондом — Украины и Америки“.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что они с президентом Украины намерены подписать соглашение в Вашингтоне в пятницу.
Речи о снятии санкций с России сейчас нет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас возможность снятия санкций с России как часть переговорного процесса не рассматривается, но допустил это в будущем.
„Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока нет“, — сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, изучает ли он возможность отмены ограничений в рамках переговоров.
Трамп: о вступлении в НАТО Украина „может забыть“
Выступая перед своим кабинетом, президент США также коснулся перспектив вступления Украины в НАТО.
„О НАТО можно забыть. — цитирует его AFP. — Я думаю, что по этой причине все это [война России с Украиной], вероятно, и началось“.
Подозреваемыми в нападении на российское консульство в Марселе оказались двое ученых
Подозреваемыми в нападении на российское консульство в Марселе оказались двое ученых. Оба задержанных признали свою вину.
По информации издания, они работают в Национальном центре научных исследований (CNRS), один по специальности химик, другой — инженер. На допросе они объяснили, что совершили этот поступок, желая поддержать Украину.
В ВСУ заявили об отражении ночной атаки более 170 дронов
Россия в ночь на среду атаковала Украину 177 ударными беспилотниками и беспилотниками-имитаторами, 110 из них было сбито, 66 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.
Согласно заявлению, дроны сбивали в 10 областях Украины, в том числе в Киевской. Киевская областная военная администрация ранее сообщала, что в результате атаки беспилотников погибла жительница Бучанского района, еще два человека были ранены.
Воздушные силы сообщают, что ущерб от налета беспилотников зафиксирован не только в Киевской, но и в Харьковской, Кировоградской и Сумской областях.
Атака дронов на Краснодарский край. Главное
Минобороны России утверждает, что в ночь на среду были „перехвачены и уничтожены“ 128 украинских беспилотников, 83 из них — над территорией Краснодарского края.
Еще два дрона сбили около 07:20, заявили в военном ведомстве, не уточняя, какие объекты были целью атаки.
Телеграм-канал Astra утверждал, ссылаясь на местных жителей, что мог быть атакован Туапсинский морской торговый порт, однако никаких подтверждений этой версии не было.
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев ночью заявил, что в Туапсе в результате атаки поврежден частный дом, начался пожар.