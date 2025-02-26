За рубежом
26.02.2025, 19:00

Встреча Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио отменена

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Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас находится с визитом в Вашингтоне, где у нее была запланирована встреча с государственным секретарем США Марко Рубио. Однако сегодня стало известно, что встреча будет отменена.

Пресс-секретарь Каллас сообщил, что встреча откладывается из-за проблем с расписанием. Неизвестно, когда может состояться новая встреча. В последний раз Каллас и Рубио встречались на Мюнхенской конференции по безопасности.

26–27 февраля Каллас находится с визитом в Вашингтоне, где встречается с сенаторами и конгрессменами США, чтобы обсудить войну России против Украины и трансатлантические отношения. Она также встретится с членами делегации ЕС в США и примет участие в публичном мероприятии в Институте Хадсона.

Как ранее сообщал ERR, Каллас планировала обсудить с Рубио отношения между Европейским Союзом и США, а также переговоры между США и Россией по прекращению войны в Украине.

„С (президентом России Владимиром) Путиным можно обсуждать что угодно, но если речь идет о Европе или Украине, соглашение должны одобрить также Украина и Европа“, — заявила Каллас в понедельник перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.

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