Встреча Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио отменена

Пресс-секретарь Каллас сообщил, что встреча откладывается из-за проблем с расписанием. Неизвестно, когда может состояться новая встреча. В последний раз Каллас и Рубио встречались на Мюнхенской конференции по безопасности.

26–27 февраля Каллас находится с визитом в Вашингтоне, где встречается с сенаторами и конгрессменами США, чтобы обсудить войну России против Украины и трансатлантические отношения. Она также встретится с членами делегации ЕС в США и примет участие в публичном мероприятии в Институте Хадсона.

Как ранее сообщал ERR, Каллас планировала обсудить с Рубио отношения между Европейским Союзом и США, а также переговоры между США и Россией по прекращению войны в Украине.

„С (президентом России Владимиром) Путиным можно обсуждать что угодно, но если речь идет о Европе или Украине, соглашение должны одобрить также Украина и Европа“, — заявила Каллас в понедельник перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить