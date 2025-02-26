За рубежом
26.02.2025, 20:52

Династия Орбан под микроскопом: как семья венгерского лидера набивает карманы

 
Christian-Zsolt Varga
Виктор Орбан
Виктор Орбан
ФОТО: ATTILA KISBENEDEK | AFP

Итальянская мафия, Холодная война и предполагаемый „украинский след“ — неудивительно, что документальный фильм-расследование о семье президента Венгрии Виктор Орбана и истеричная реакция на него венгерского правительства вызвали шок в этой стране, пишет живущий в Киеве венгерский журналист Кристиан-Жолт Варга.

Документальный фильм „Династия — как семья Орбан построила экономическую империю“ собрал более миллиона просмотров на YouTube всего за 24 часа. Незаурядный показатель для страны с населением менее десяти миллионов человек. Вирусный хит-расследование наглядно иллюстрирует, как зять Виктора Орбана, Иштван Тиборц, использовал государственные субсидии и публичные контракты для создания многомиллионной корпоративной империи и почему его рост богатства — это совсем не совпадение.

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