Династия Орбан под микроскопом: как семья венгерского лидера набивает карманы
Итальянская мафия, Холодная война и предполагаемый „украинский след“ — неудивительно, что документальный фильм-расследование о семье президента Венгрии Виктор Орбана и истеричная реакция на него венгерского правительства вызвали шок в этой стране, пишет живущий в Киеве венгерский журналист Кристиан-Жолт Варга.
Документальный фильм „Династия — как семья Орбан построила экономическую империю“ собрал более миллиона просмотров на YouTube всего за 24 часа. Незаурядный показатель для страны с населением менее десяти миллионов человек. Вирусный хит-расследование наглядно иллюстрирует, как зять Виктора Орбана, Иштван Тиборц, использовал государственные субсидии и публичные контракты для создания многомиллионной корпоративной империи и почему его рост богатства — это совсем не совпадение.