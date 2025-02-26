Династия Орбан под микроскопом: как семья венгерского лидера набивает карманы

Документальный фильм „Династия — как семья Орбан построила экономическую империю“ собрал более миллиона просмотров на YouTube всего за 24 часа. Незаурядный показатель для страны с населением менее десяти миллионов человек. Вирусный хит-расследование наглядно иллюстрирует, как зять Виктора Орбана, Иштван Тиборц, использовал государственные субсидии и публичные контракты для создания многомиллионной корпоративной империи и почему его рост богатства — это совсем не совпадение.