В украинских СМИ опубликован полный текст соглашения Украины с США по природным ресурсам

Согласно действующему законодательству Соединенных Штатов Америки, Правительство Соединенных Штатов Америки будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины. Последующие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины.

Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее, и не только это: месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты и государственные предприятия. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины намерены, чтобы инвестиционный процесс привел к созданию возможностей для распределения дополнительных средств и большему реинвестированию для обеспечения достаточного поступления капитала для восстановления Украины, как будет определено в Соглашении о Фонде. Участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия по защите и максимизации ценности своих экономических интересов в Фонде.

Соглашение о Фонде будет включать надлежащие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые Правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые он может взять на себя в будущем, не приводили к продаже, перемещению, передаче, залогу или иным обременениям взносов Правительства Украины в Фонд. При разработке Соглашения о Фонде Участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или его обязательств по договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами.

Соглашение о Фонде будет предусматривать, среди прочего, признание того, что как Соглашение о Фонде, так и деятельности, предусмотренной в нем, носят коммерческий характер. Соглашение о Фонде подлежит ратификации Парламентом Украины в соответствии с Законом Украины „О международных договорах Украины“.

В Соглашении о Фонде будет уделено особое внимание механизмам контроля, которые делают невозможным ослабление, нарушение или обход санкций и других ограничительных мер.

Текст Соглашения о Фонде безотлагательно разработан рабочими группами под председательством уполномоченных представителей Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Контактными лицами, ответственными за подготовку Соглашения о Фонде на основе этого Двустороннего соглашения, являются: от Правительства Соединенных Штатов Америки: Министерство финансов; от правительства Украины: Министерство финансов и Министерство экономики.

Настоящее Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги по установлению длительного мира, укреплению экономико-безопасной устойчивости и отражению целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения. Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира. Участники будут пытаться определить какие-либо необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде.