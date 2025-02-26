МОК призвал допустить спортсменов из России и Беларуси к отбору на зимние Олимпийские игры

МОК надеется, что спортсмены из стран-агрессоров смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, как нейтральные атлеты, аналогично прошлогодней летней Олимпиаде в Париже.

На Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом выступали 15 спортсменов из России. Для получения олимпийских лицензий россияне должны были пройти квалификацию на соревнованиях, организованных международными спортивными федерациями.

По данным SVT, МОК уже вел переговоры по следующей Олимпиаде с Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта (FIS).

„Это не то, что говорят: „Сделайте это, иначе вы не получите от нас никаких взносов“. Но они очень четко говорят, что хотят найти решение, чтобы нейтральные спортсмены могли участвовать в зимних Олимпийских играх“, — сообщил источник SVT.

„Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов, чтобы они могли пройти квалификацию на следующий сезон“, — подтвердил президент IBU Олле Далин.

„Можно сказать, что в МОК существует мнение, что было бы неплохо повторить аналогичную схему в Милане-Кортине. Однако принятое нами решение заключается в том, что членство России и Белоруссии приостановлено, поэтому этот вопрос мы не обсуждаем“, — добавил Далин.

Скандинавские страны не поддерживают план МОК

Президент Союза биатлонистов Финляндии Яакко Пуурула и руководитель Финского лыжного союза Сирпа Корккати не слышали о таком предложении МОК для IBU и FIS.

„Я вообще не слышала об этом. Это совершенно новая информация“, — сказала Корккати финскому телеканалу MTV.

„Никакой официальной позиции с МОК не обсуждали, но моя личная позиция такова, что ни в коем случае“, — подчеркнул Пуурула, добавив, что спортсменов из стран-агрессоров не следует допускать обратно на спортивные арены.

Такая же ясная позиция у Финского лыжного союза по поводу возможного возвращения спортсменов из России.