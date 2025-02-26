ГРАФИК | Завтра ожидаются одни из самых высоких цен на электроэнергию в этом году

Самая высокая цена на электроэнергию будет 27 февраля в 10 утра, когда биржевая цена поднимется до 285,99 евро за мегаватт-час. Самая низкая цена ожидается ранним утром, с 4 до 5 часов, когда стоимость упадёт до 100,58 евро.

Предыдущий рекорд этого года был зафиксирован 15 февраля, когда потребители платили 269,16 евро за мегаватт-час.

Как формируется биржевая цена?

Поставщики электроэнергии ежедневно отправляют на биржу заявки с указанием объема электроэнергии, который необходимо их клиентам на следующий день. На основе этих данных определяется объем производства энергии.

Первыми на рынок допускаются возобновляемые и атомные источники энергии. Их производство дешевле, к тому же при производстве не возникает выбросов углекислого газа. Если энергии из этих источников достаточно для покрытия спроса, цена на рынке остается низкой.

Если возобновляемые источники энергии не смогут удовлетворить спрос, на рынок выйдут сланцевые, угольные и газовые электростанции. Их электроэнергия дороже из-за стоимости топлива и из-за выбросов углекислого газа.

Финальную биржевую цену определяет последний поставщик, покрывающий спрос. Если этим поставщиком, например, становится газовая электростанция с высокой ценой, именно она устанавливает стоимость электроэнергии для данного часа.

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