Мнение
26.02.2025, 18:14

МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: президент послал четкий сигнал – нам необходимы перемены!

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Lauri Laats Председатель парламентской фракции Центристской партии
Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
ФОТО: Annette Mitt

Одним из наиболее важных моментов в речи президента Аларa Кариса по случаю Дня независимости стало его решительное утверждение о невозможности продолжения прежнего курса развития Эстонии - перемены неизбежны. Весьма уместно в этой связи вспомнить слова одного из его предшественников, Тоомаса Хендрика Ильвеса: „То, что привело нас сюда, уже не сможет повести нас дальше“. Таким образом, выступление президента Кариса отразило явную необходимость нового подхода к управлению государством, развитию экономики и обеспечению благополучия граждан. Обращаясь к политикам, глава государства напомнил, что бесплодные дискуссии не способствуют решению стоящих перед страной проблем, отмечает председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.

Бюрократия тормозит развитие

Особое внимание президент уделил теме благополучия людей, поскольку это неотъемлемая составляющая национальной безопасности. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности состоит не только в увеличении оборонных расходов, но и социальной стабильности. Государство будет сильным лишь тогда, когда его граждане уверены в будущем, их дети получают качественное образование, а сами они не вынуждены считать последние центы в конце каждого месяца. Очевидно, что общество, в котором значительная часть людей живет в бедности или не уверена в завтрашнем дне, неизбежно становится более уязвимым.

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