МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: президент послал четкий сигнал – нам необходимы перемены!

Бюрократия тормозит развитие

Особое внимание президент уделил теме благополучия людей, поскольку это неотъемлемая составляющая национальной безопасности. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности состоит не только в увеличении оборонных расходов, но и социальной стабильности. Государство будет сильным лишь тогда, когда его граждане уверены в будущем, их дети получают качественное образование, а сами они не вынуждены считать последние центы в конце каждого месяца. Очевидно, что общество, в котором значительная часть людей живет в бедности или не уверена в завтрашнем дне, неизбежно становится более уязвимым.