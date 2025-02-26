26.02.2025, 18:14
МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: президент послал четкий сигнал – нам необходимы перемены!(10)
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Одним из наиболее важных моментов в речи президента Аларa Кариса по случаю Дня независимости стало его решительное утверждение о невозможности продолжения прежнего курса развития Эстонии - перемены неизбежны. Весьма уместно в этой связи вспомнить слова одного из его предшественников, Тоомаса Хендрика Ильвеса: „То, что привело нас сюда, уже не сможет повести нас дальше“. Таким образом, выступление президента Кариса отразило явную необходимость нового подхода к управлению государством, развитию экономики и обеспечению благополучия граждан. Обращаясь к политикам, глава государства напомнил, что бесплодные дискуссии не способствуют решению стоящих перед страной проблем, отмечает председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.