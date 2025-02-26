Мэр Пярну Ромек Козенкраниус вступает в Партию реформ

„Как глава Пярнуского отделения Партии реформ, я рада сообщить, что эта новость соответствует действительности - Ромек Козенкраниус присоединяется к нашей партии,“ - заявила Тальвисте.

От более подробных комментариев она отказалась. Связаться с самим Козенкраниусом, который ранее не состоял ни в одной из партий, по телефону не удалось.