Новости Эстонии
26.02.2025, 16:31

Мэр Пярну Ромек Козенкраниус вступает в Партию реформ

 
Мэр Пярну Ромек Козенкраниус
Мэр Пярну Ромек Козенкраниус
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Ромек Козенкраниус, который занимает пост мэра Пярну с апреля 2015 года, пополнит ряды реформистов, сообщает RusERR.

Информацию о вступлении Ромека Козенкраниуса в Партию реформ ERR подтвердила руководитель Пярнуского отделения реформистов Ирина Тальвисте.

„Как глава Пярнуского отделения Партии реформ, я рада сообщить, что эта новость соответствует действительности - Ромек Козенкраниус присоединяется к нашей партии,“ - заявила Тальвисте.

От более подробных комментариев она отказалась. Связаться с самим Козенкраниусом, который ранее не состоял ни в одной из партий, по телефону не удалось.

Ромек Козенкраниус является членом избирательного союза „Пярну объединяет“ (Pärnu Ühendab) и занимает пост мэра Пярну с апреля 2015 года. С 2022 года коалицию в Пярну составляют избирательный союз Pärnu Ühendab, Партия реформ и Isamaa.

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