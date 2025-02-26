Мэр Пярну Ромек Козенкраниус вступает в Партию реформ
Ромек Козенкраниус, который занимает пост мэра Пярну с апреля 2015 года, пополнит ряды реформистов, сообщает RusERR.
Информацию о вступлении Ромека Козенкраниуса в Партию реформ ERR подтвердила руководитель Пярнуского отделения реформистов Ирина Тальвисте.
„Как глава Пярнуского отделения Партии реформ, я рада сообщить, что эта новость соответствует действительности - Ромек Козенкраниус присоединяется к нашей партии,“ - заявила Тальвисте.
От более подробных комментариев она отказалась. Связаться с самим Козенкраниусом, который ранее не состоял ни в одной из партий, по телефону не удалось.
Ромек Козенкраниус является членом избирательного союза „Пярну объединяет“ (Pärnu Ühendab) и занимает пост мэра Пярну с апреля 2015 года. С 2022 года коалицию в Пярну составляют избирательный союз Pärnu Ühendab, Партия реформ и Isamaa.