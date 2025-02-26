Правда ли, что власти Украины предложили поставлять в США яйца в обмен на военную помощь?

Как верно сообщали упомянутые выше Telegram-каналы, в США в последние месяцы обострился дефицит куриных яиц. В первую очередь, объясняют специалисты, он вызван эпидемией птичьего гриппа, из-за которой в декабре-январе в стране убили более 41 млн кур. Цены на яйца достигли рекордных уровней, а в некоторых регионах они практически пропали с полок магазинов. На этом фоне американские компании наращивают импорт из Турции — как пишет CNN, единственной страны, где США закупают яйца.

Ещё осенью 2024 года президент Украины Владимир Зеленский предложил западным партнёрам и дальше поддерживать страну, чтобы потом совместно разрабатывать украинские природные ресурсы. В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил , что заинтересован в такой сделке. Сообщалось, что соглашение могли подписать на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14–16 февраля. Однако Зеленский отказался это делать, поскольку документ не содержал гарантий безопасности для Украины (зато, как потом выяснили СМИ, предполагал крайне невыгодные для Киева условия). После этого отношения между двумя лидерами заметно обострились , но 25 февраля Financial Times и другие издания сообщили, что страны все же согласовали условия сделки. Ожидается , что она будет утверждена 28 февраля.

В вирусных публикациях о необычной украинской инициативе не указано, в какой именно статье The Washington Post она изложена. Судя по всему, имеется в виду вышедшая 15 февраля публикация под заголовком „Украина отклонила первоначальный запрос Трампа на половину её минеральных богатств“. Она основана в том числе на словах украинских чиновников, общавшихся с журналистами на условиях анонимности. Рассказывая о беседе с одним из них, газета пишет: „Высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что руководство страны готово рассмотреть почти любые меры ради сохранения американской помощи, включая, как сказал чиновник, массовую поставку украинских яиц. В стране их в избытке, и руководству известно о резко выросших ценах в Соединённых Штатах“.

Иными словами, The Washington Post подчеркнула несерьезность высказывания, а должность автора этих слов остаётся неизвестной за пределами редакции газеты. При этом публично украинские власти не делали официальных заявлений по поводу экспорта яиц в США в обмен на оружие. Тем не менее шутка неназванного чиновника стала основой для дальнейших манипуляций.

Заметка The Washington Post была опубликована 15 февраля около 19:30 по московскому времени, и уже несколько часов спустя в Telegram начали распространяться сообщения об обмене украинских яиц на американскую военную помощь. Самая ранняя такая публикация, которую нашло „Проверено“, появилась 16 февраля в 01:36 в канале „РИА Новости: США“ (53 000 просмотров), при этом его авторы отметили шутливый характер высказывания. Однако уже через 13 минут появился пост в канале War Zone (13 000), где эта важная деталь была проигнорирована. Далее новость расходилась именно в таком искажённом виде. Отметим, что если прокремлёвские Telegram-каналы, судя по всему, намеренно опускали ироничность фразы, то СМИ, как правило, на это всё-таки указывали, но только в самом конце своих заметок с манипулятивными заголовками.