Правда ли, что власти Украины предложили поставлять в США яйца в обмен на военную помощь?
В середине февраля 2025 года российские Telegram-каналы сообщили, что украинские власти собираются поставлять на американский рынок куриные яйца ради продолжения военной и финансовой поддержки со стороны Вашингтона. Мы проверили достоверность таких постов.
Публикации с заголовками вроде „Украина готова отправлять в США свои яйца“ широко распространились по Сети 16 февраля. Судя по этим сообщениям, украинские власти предложили американским партнёрам необычную идею: они покрывают появившийся в США дефицит куриных яиц, а те, в свою очередь, сохраняют программы финансовой и военной помощи. В качестве источника этой информации указывалась газета The Washington Post. О поставке яиц в обмен на оружие рассказали Telegram-каналы „Топор Live“ (843 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир • новости“ (803 000), „Zлой пруф️“ (230 000), „Ньюсач / Двач“ (214 000), „Дядя Слава“ (175 000), „Баррель чёрной икры“ (163 000), „Voblya • новости“ (147 000), „Шейх Тамир“ (122 000) и др.
Ещё осенью 2024 года президент Украины Владимир Зеленский предложил западным партнёрам и дальше поддерживать страну, чтобы потом совместно разрабатывать украинские природные ресурсы. В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в такой сделке. Сообщалось, что соглашение могли подписать на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 14–16 февраля. Однако Зеленский отказался это делать, поскольку документ не содержал гарантий безопасности для Украины (зато, как потом выяснили СМИ, предполагал крайне невыгодные для Киева условия). После этого отношения между двумя лидерами заметно обострились, но 25 февраля Financial Times и другие издания сообщили, что страны все же согласовали условия сделки. Ожидается, что она будет утверждена 28 февраля.
Как верно сообщали упомянутые выше Telegram-каналы, в США в последние месяцы обострился дефицит куриных яиц. В первую очередь, объясняют специалисты, он вызван эпидемией птичьего гриппа, из-за которой в декабре-январе в стране убили более 41 млн кур. Цены на яйца достигли рекордных уровней, а в некоторых регионах они практически пропали с полок магазинов. На этом фоне американские компании наращивают импорт из Турции — как пишет CNN, единственной страны, где США закупают яйца.
В вирусных публикациях о необычной украинской инициативе не указано, в какой именно статье The Washington Post она изложена. Судя по всему, имеется в виду вышедшая 15 февраля публикация под заголовком „Украина отклонила первоначальный запрос Трампа на половину её минеральных богатств“. Она основана в том числе на словах украинских чиновников, общавшихся с журналистами на условиях анонимности. Рассказывая о беседе с одним из них, газета пишет: „Высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что руководство страны готово рассмотреть почти любые меры ради сохранения американской помощи, включая, как сказал чиновник, массовую поставку украинских яиц. В стране их в избытке, и руководству известно о резко выросших ценах в Соединённых Штатах“.
Иными словами, The Washington Post подчеркнула несерьезность высказывания, а должность автора этих слов остаётся неизвестной за пределами редакции газеты. При этом публично украинские власти не делали официальных заявлений по поводу экспорта яиц в США в обмен на оружие. Тем не менее шутка неназванного чиновника стала основой для дальнейших манипуляций.
Заметка The Washington Post была опубликована 15 февраля около 19:30 по московскому времени, и уже несколько часов спустя в Telegram начали распространяться сообщения об обмене украинских яиц на американскую военную помощь. Самая ранняя такая публикация, которую нашло „Проверено“, появилась 16 февраля в 01:36 в канале „РИА Новости: США“ (53 000 просмотров), при этом его авторы отметили шутливый характер высказывания. Однако уже через 13 минут появился пост в канале War Zone (13 000), где эта важная деталь была проигнорирована. Далее новость расходилась именно в таком искажённом виде. Отметим, что если прокремлёвские Telegram-каналы, судя по всему, намеренно опускали ироничность фразы, то СМИ, как правило, на это всё-таки указывали, но только в самом конце своих заметок с манипулятивными заголовками.
Впрочем, на этом история с предполагаемой поставкой украинских яиц в США не закончилась. 19 февраля появились и другие посты: якобы депутат Верховной рады и член комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук предложил обменивать яйца на системы ПВО Patriot. Об этом написали Telegram-каналы „Операция Z: военкоры русской весны“ (494 000), „Правдивости“ (198 000), „Украина.ру“ (124 000) и др.
В качестве доказательства приводится 30-секундный отрывок из интервью Соломчука, которое он дал украинскому порталу „Новини.Live“ 18 февраля. Тогда депутат заявил, что если США необходима помощь, украинские фермеры обязательно откликнутся и отправят им яйца, и добавил: „В обмен на „Пэтриоты“ наши куры начали бы нестись в два-три раза быстрее“. Впрочем, и по реакции ведущей, и по интонациям политика заметно, что он иронизирует. Более того, за полминуты до фрагмента, который публикуют Telegram-каналы, ведущая задаёт Соломчуку такой вопрос: „Некоторые в Сети сейчас шутят, что мы можем обменять яйца на Patriot. Так какие шансы того, что украинские яйца увидят американский рынок?“ Так что и в этот раз прокремлёвские медиа умолчали о шуточном характере заявления, которое сделал представитель украинских властей.
Таким образом, нет никаких подтверждений, что Украина официально предложила экспортировать яйца в обмен на военную помощь со стороны США. Подобные публикации основаны на шутке анонимного украинского чиновника из его комментария The Washington Post, которая впоследствии распространилась в прокремлёвских источниках как реальная инициатива.
Итог: Большей частью неправда